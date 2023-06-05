桃竹苗分署青艦計畫攜手春源鋼鐵　138名年輕人加入留任率100%

▲廖翊琳(右2)、古傳業(左1)等年輕人，透過青艦計畫進入春源鋼鐵找到適合自己的工作。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在尋職的過程中，屬於重工業的鋼鐵製造業並非年輕人一開始首選的產業。然而，透過勞動力發展署桃竹苗分署所推動的「青年就業旗艦計畫」(以下簡稱青艦計畫)，一批年輕人進入桃園龍潭區春源鋼鐵鋼構廠擔任工程師，不僅月薪逾4.2萬以上，還為他們提供了持續晉升的職涯發展機會。

畢業於營建工程系的廖翊琳，曾在營造公司擔任行政人員，工作一年半後即因為結婚的緣故，自埔里嫁到桃園龍潭，透過青艦計畫進入春源鋼鐵工作，職場經驗較少的她，因為計畫安排資深同仁或主管來擔任職場導師，帶領她逐步熟悉職場工作，節省摸索的時間。目前擔任副工程師一職，已留任超過3年，工作薪資穩定。

另一名畢業於機械工程系的古傳業，透過青艦計畫進入春源鋼鐵工作，在工作崗位訓練期間，職場導師對於每兩週繳交訓練雙週誌的嚴格要求，這讓他更加專注於學習過程，對於日後的工作發展幫助非常大，擔任品保工程師的他，已留任2年，在工作中充分發揮自己的專業能力！

春源鋼鐵表示，透過青艦計畫的職場導師制度，公司會安排老手帶領新手，讓年輕人逐步適應職場環境，不僅可以降低挫折感，還能讓技術經驗順利傳承；借助青艦計畫的支持，公司也會提供額外的資源，讓年輕員工除了內部教育訓練外，還能參與更專業的外部培訓並取得證照，藉此不斷提升他們在職場上的專業能力。公司也透過三年六次的考核制度，讓員工有了持續晉升的機會，同時也能增加留任公司的意願，截止目前為止春源已有138名年輕人透過計畫加入，留任率100%。

桃竹苗分署長林淑媛表示，青艦計畫針對15至29歲缺乏工作經驗或專業技能之青年，結合產業資源，依據用人需求辦理先僱後訓的「工作崗位訓練」，提供青年務實致用的職業訓練，培養具競爭力的人才，同時讓年輕人展現創意並有效學習的合作氛跨世代友善共好的職場環境。

青艦計畫將補助訓練單位（企業）工作崗位訓練費用，每人每月最高補助新台幣1萬2千元，歡迎企業踴躍提出申請，呼籲青年朋友踴躍透過「青年職訓資源網」查詢各項職缺及報名參訓，目前有157家企業提供2,490個工作崗位訓練職缺數。