勞動部桃竹苗分署「粽」多好禮　趁早訂購可享早鳥優惠

▲苗栗縣私立幼安教養院-粽子(禮盒)。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

端午節是四大傳統節日之一，常見習俗有吃粽子、門口掛艾草、避邪及划龍舟等活動，以祈求闔家整年平安順遂。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署所輔導的多家在地民間團體，每年均推出許多應景商品，為方便民眾線上或電話採購，今年特別彙編製成端午節電子採購型錄，提供民眾最佳時令商品選擇。

▲新竹縣關西鎮金山社區發展協會-咖啡禮盒。（圖／桃竹苗分署提供）

苗栗縣私立幼安教養院販賣的「幼安特選綜合禮盒」，是桃竹苗分署首先推薦的禮盒，內容包含黃金粽、客家粽及客家素粽三種口味，很適合一家大小有不同口味家庭享用。產品是由幼安憨兒們用心製作的產品，吃的到溫暖又能兼顧公益！有意購買的民眾只要在6月7日前下訂，還可享有早鳥優惠價！

而來自桃園市龍潭區高原社區發展協會的「好艾相伴禮盒」，內含艾草茶包與艾草手工皂，由協會與當地艾農契作採自然農法方式耕種，艾草茶葉包是將艾草以東方美人製茶法製成，品嘗時可感受茶湯甘醇順口；而艾草手工皂則是將艾草與其他天然草本植物，採冷製法純手工製作，完整保留植物精華，洗後溫和滋潤保濕，讓消費者用得放心。

▲桃園市復興區觀光導覽協會-小米辣椒醬。（圖／桃竹苗分署提供）

除吃用好物外，臺灣藺草學會也推出時令文創商品「藺香粽」吊飾，小而美而精緻且做工繁複，單位將收割後的藺草經兩週時間曝曬成金黃色後，再由工藝師編織製成粽子造型，內含藺草碎屑及特調中藥，讓您帶著滿滿祝福，與健康、學（事）業好運伴行。

桃竹苗分署長林淑媛表示，分署為協助在地產業發展並促進弱勢失業者在地就業，長期推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，近三年總計補助了285個團體、創造就業人數1,114人，同時邀請不同領域專家顧問提供諮詢輔導服務，以協助在地民間團體提升商品內容及推廣行銷。