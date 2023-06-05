徐巧芯再爆性騷慣犯高升台南市府　要求黃偉哲出面說明

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

近日政治圈性平事件延燒，不斷有受害者站出來勇敢發聲，也有政治人物接連爆料。國民黨台北市議員徐巧芯5日就在臉書揭發，除了前台南市政府副發言人易俊宏遭爆性騷兒少又轉做民進黨台南市議員林依婷的助理，先前上過新聞的性騷慣犯羅紹齊，被爆出離開民進黨立委賴惠員辦公室後，現在又高升台南市府新聞暨國際關係處工作。

徐巧芯指出，最近性騷擾、吃案事件討論頻繁，她批評，實際上民進黨的性平、道歉，都是假的，避避風頭，隔一陣子以後就可以繼續回到工作崗位。她舉例，先前被爆出騷擾兒少的易俊宏，轉了一個圈以後從台南市政府到民進黨議員林依婷辦公室工作。

徐巧芯再爆料，還有一位更誇張，先前上過新聞的性騷慣犯羅紹齊，被爆出離開賴惠員辦公室後，現在有一名同名同姓的人，在台南市政府的新聞暨國際關係處工作，她親自向台南市政府查證他的學歷與經歷，才確定是同一人。她提到，自己身邊不少朋友本人曾經被羅姓男子騷擾過，不顧他人的意願傳裸照或者性暗示的言論，這些受害者發現有一名同樣姓名的羅姓男子，可能已進到台南市政府工作，都相當驚訝與憤怒。

徐巧芯痛批，「難道性騷擾以後還可以進市府高升？台南市政府用人都不查的？還是明知是性騷慣犯但完全不在意？」她也喊話，「台南市長黃偉哲應該出面說明，為什麼又是你！」