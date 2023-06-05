　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

世界環境日「敬山凈山！　台東專校30師生以行動維護自然環境

▲▼台東林管處關山工作站與台東專科學校於共同辦理敬山活動。（圖／台東林管處提供，下同）

台東林管處關山工作站與台東專科學校於共同辦理敬山活動。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

每年的6月5日為世界環境日，是聯合國設立的一個重要節日，目的是提高全球對環境保護的意識和重要性。台東林區管理處關山工作站與台東專科學校於共同辦理敬山活動，由關山站同仁帶領學校師生到紅石林道牛樟遭盜伐現場，解說山老鼠破壞森林、竊取國家資源的犯罪行為，並進行淨山活動撿拾林地上的垃圾，隨後在紅石林道管制站播映「一隻台灣黑熊之死」影片，在世界環境日這天，以行動共同維護自然環境及資源。

▲▼台東林管處關山工作站與台東專科學校於共同辦理敬山活動。（圖／台東林管處提供，下同）

▲▼林管處同仁現場解說盜伐惡行。

敬山活動由台東專校附設高職部李慶憲主任帶領30位師生一同參與，並由本處關山工作站莊瓊昌主任引導至林道一處盜伐現場，再由工作站保林同仁透過解說讓師生感受一株幾十年甚至百年的牛樟，原默默地守護大地，為我們固碳及提供新鮮氧氣，卻因為山老鼠一己私利，任意盜伐就這樣終止他的生態服務功能，著實令師生們不勝唏噓。

▲▼台東林管處關山工作站與台東專科學校於共同辦理敬山活動。（圖／台東林管處提供，下同）

另為配合2023年世界環境日「塑戰速決（Beat Plastic Pollution）」主題，也安排淨山活動，由關山站同仁及師生一同清理周邊環境，並透過撿拾塑膠垃圾跟師生呼籲自身「塑膠減量」重要性，鼓勵以環保杯、環保提袋、環保餐具等製品幫助地球塑膠製品減量，還給大自然一個乾淨的環境。

▲▼台東林管處關山工作站與台東專科學校於共同辦理敬山活動。（圖／台東林管處提供，下同）

▲▼師生一同觀賞「一隻臺灣黑熊之死」紀錄片。

結束敬山、淨山活動後，關山站也特別於紅石林道管制站搭設帳棚並架設投影設備，放映「一隻台灣黑熊之死」紀錄片，影片敘述一隻台灣黑熊兩度被救援、野放，最終遇害的過程，喚起學生們保護野生動物的愛心。

▲▼台東林管處關山工作站與台東專科學校於共同辦理敬山活動。（圖／台東林管處提供，下同）

我們只有一個地球，又何其有幸能生長在這片美麗的臺灣土地上，期望能藉世界環境日的敬山活動，共同守護我們所擁有的環境資源。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
天母知名百貨驚見摸陰狼！5歲女童下體遭襲...大哭：那邊好痛
快訊／教育部宣布「3所學校」勒令停招
快訊／下班小心雨彈！11縣市「豪大雨特報」
烏來泛舟男失聯第2天！父母悲痛揮衣喚兒回家
怒揭「台大名醫爆性騷草草了事」　范雲：18年後疑下藥性侵多人
快訊／高雄三民區墜樓！女「7F墜下」無生命跡象
今半個台灣「雷雨到入夜」　周末雨區會更大！熱帶低壓估周四生成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園清潔隊員招考完成體能測驗　6／18第二階段筆試

桃竹苗分署青艦計畫攜手春源鋼鐵　138名年輕人加入留任率100%

農水署桃管處與PCB大廠臻鼎合作　桃園青埔興建企業總部

香山某畜牧場排放廢水　竹市環保局開罰、要求改善

醫療集團董座美和科技大學演講　贈100萬弱勢學生助學金

2023台東管樂聯合發表會　5校共同合奏多元風格樂曲

竹市微型圖書館7月起增2處　電子書閱讀場域升級至16處

提升全球能見度並與國際接軌　台東「FUN膽說英語」推動6年

佛光山基金會贈3240公益米　助中市弱勢家戶溫暖過端午

世界環境日「敬山凈山！　台東專校30師生以行動維護自然環境

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

桃園清潔隊員招考完成體能測驗　6／18第二階段筆試

桃竹苗分署青艦計畫攜手春源鋼鐵　138名年輕人加入留任率100%

農水署桃管處與PCB大廠臻鼎合作　桃園青埔興建企業總部

香山某畜牧場排放廢水　竹市環保局開罰、要求改善

醫療集團董座美和科技大學演講　贈100萬弱勢學生助學金

2023台東管樂聯合發表會　5校共同合奏多元風格樂曲

竹市微型圖書館7月起增2處　電子書閱讀場域升級至16處

提升全球能見度並與國際接軌　台東「FUN膽說英語」推動6年

佛光山基金會贈3240公益米　助中市弱勢家戶溫暖過端午

世界環境日「敬山凈山！　台東專校30師生以行動維護自然環境

統一獅臺南400主題球衣大橘再現！搶先收藏

人工電子耳「雙側」植入7／1起放寬！　聽損兒家庭年省逾百萬

她一年看診6次！狂拉肚子　冰箱用法「這5種超NG」：細菌增十倍

《花不棄》黃心娣世新碩士畢業了！同班同學驚見「大咖女星」

桃園清潔隊員招考完成體能測驗　6／18第二階段筆試

桃竹苗分署青艦計畫攜手春源鋼鐵　138名年輕人加入留任率100%

回收寶特瓶做愛心傘！中信跨企業做6000支　可免費借還

時空旅人？82年前照片驚見「墨鏡潮男揹相機」　專家揪3點破解真相

停電到車上「開冷氣睡覺」　媽開門驚見3人昏迷！女兒慘丟命

總統府資政遭影射性騷　顏志發今提告：完全是政治操作、莫須有

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位盯新郎　「嚴肅臉」笑翻網友

地方熱門新聞

4男女半夜偷水洗蛤蜊　屋主開門氣炸

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

高雄深夜大雷雨　5地區淹水警戒

重機橫停門口怎麼辦？店家求助中壢警獲解決

桃園「靜桃專案」　網友狂讚副市長這句話

24萬包私菸全銷毀　市價1700萬

即／台電副所長遭車夾住無生命徵象

勿點擊停車欠費詐騙簡訊

即／一中32年「地標麥當勞」熄燈

二王公墓遷墓李鎮國要求移置遊蕩犬

大里夏田產業園區　二階環評審查通過

台南開元陸橋7月5日封閉拆除施工

男遭女騎士撞　車內廣播喊：Amazing

新北荷花齊綻放　推薦5大熱門賞荷景點

更多熱門

相關新聞

永續傳道者「簡又新」專訪3／做好ESG也能有漂亮的EPS　開啟年輕人的黃金時代

永續傳道者「簡又新」專訪3／做好ESG也能有漂亮的EPS　開啟年輕人的黃金時代

全世界其實一直持續在討論ESG議題，「真正蓬勃，也不過最近4～5年的事情，尤其最近2～3年，特別快啊！」簡又新沈思後說道，這與國際趨勢密切相關，突然受重視的主因是疫情的催化，「隨著Covid-19疫情的爆發，各國紛紛實施封城、鎖國、停工廠、關學校等措施，對企業勞工帶來了巨大的困境。」全球對於「社會面」議題的關注程度顯著提升，進而將ESG（環境、社會、公司治理）議題放在更重要的位置上。

永續傳道者「簡又新」專訪2／500企業搶入　總營收破36兆超越台灣GDP

永續傳道者「簡又新」專訪2／500企業搶入　總營收破36兆超越台灣GDP

永續傳道者「簡又新」專訪1／從孤掌難鳴到一呼百應　苦走16年

永續傳道者「簡又新」專訪1／從孤掌難鳴到一呼百應　苦走16年

行政院通過「行人優先交通安全行動綱領」

行政院通過「行人優先交通安全行動綱領」

台南百大路口安全行動啟動

台南百大路口安全行動啟動

關鍵字：

環境日敬山凈山專校師生行動自然環境

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

鍾明軒惹惱廠商！

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

83歲男星不信「能讓小54歲女友懷孕」！逼驗DNA

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

日本環球侏羅紀公園乘船遊9月起閉園

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面