世界環境日「敬山凈山！　台東專校30師生以行動維護自然環境

▲台東林管處關山工作站與台東專科學校於共同辦理敬山活動。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

每年的6月5日為世界環境日，是聯合國設立的一個重要節日，目的是提高全球對環境保護的意識和重要性。台東林區管理處關山工作站與台東專科學校於共同辦理敬山活動，由關山站同仁帶領學校師生到紅石林道牛樟遭盜伐現場，解說山老鼠破壞森林、竊取國家資源的犯罪行為，並進行淨山活動撿拾林地上的垃圾，隨後在紅石林道管制站播映「一隻台灣黑熊之死」影片，在世界環境日這天，以行動共同維護自然環境及資源。

▲▼林管處同仁現場解說盜伐惡行。



敬山活動由台東專校附設高職部李慶憲主任帶領30位師生一同參與，並由本處關山工作站莊瓊昌主任引導至林道一處盜伐現場，再由工作站保林同仁透過解說讓師生感受一株幾十年甚至百年的牛樟，原默默地守護大地，為我們固碳及提供新鮮氧氣，卻因為山老鼠一己私利，任意盜伐就這樣終止他的生態服務功能，著實令師生們不勝唏噓。

另為配合2023年世界環境日「塑戰速決（Beat Plastic Pollution）」主題，也安排淨山活動，由關山站同仁及師生一同清理周邊環境，並透過撿拾塑膠垃圾跟師生呼籲自身「塑膠減量」重要性，鼓勵以環保杯、環保提袋、環保餐具等製品幫助地球塑膠製品減量，還給大自然一個乾淨的環境。

▲▼師生一同觀賞「一隻臺灣黑熊之死」紀錄片。

結束敬山、淨山活動後，關山站也特別於紅石林道管制站搭設帳棚並架設投影設備，放映「一隻台灣黑熊之死」紀錄片，影片敘述一隻台灣黑熊兩度被救援、野放，最終遇害的過程，喚起學生們保護野生動物的愛心。

我們只有一個地球，又何其有幸能生長在這片美麗的臺灣土地上，期望能藉世界環境日的敬山活動，共同守護我們所擁有的環境資源。