遭范雲批「反性騷是笑話」　藍黨團嗆調院會表決片、要柯建銘道歉

▲國民黨團「公教人員調薪 4％～退休公務員退輔縮水！」記者會及回應民進黨性騷擾事件。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨團年初提案，要求行政院檢討性騷擾通報機制，卻遭民進黨以表決方式反對，民進黨立委范雲更酸國民黨提案抄襲行政院新聞稿是世界級笑話。國民黨團今（5）日指出，依立法院相關公報紀錄，證明國民黨團1月4日就正式提案，1月7日立法院朝野協商時行政院就掌握此提案內容，痛批「民進黨團臉書貼文是公然造假！」並要求民進黨團總召柯建銘公開道歉。

國民黨團總召曾銘宗表示，到底誰在講這些笑話？是民進黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬，還是其他多位民進黨團立委？1月19日民進黨團這58位立委竟然敢反對國民黨團要求政府進一步檢討性騷擾的法規及通報機制。

曾銘宗強調，國民黨團1月4日就提案，行政院1月11日才發布新聞稿，是民進黨、是蔡政府、是行政院抄國民黨團版本。民進黨團要抺黑、公然造假也要認真一點，這個很嚴肅的議題，國民黨團真的笑不出來。行政院抄國民黨團提案版本，國民黨團嚴正要求柯建銘總召及民進黨團公開道歉。

曾銘宗指出，依《行政院性別平等委員會設置要點》，性別平等委員會召集人是行政院長，每四個月召開會議一次；必要時得召開臨時會議。行政院有重視性別平等委員會嗎？依據行政院公開的會議紀錄，依規定一年要開四次，108年只開一次、109年開二次、110年開二次、111年開三次。今年至目前為止，一次會議都没有召開。陳建仁院長真的太忙了，忙著輔選。行政院說重視性別平等、重視女權，說一套、做半套，國民黨團對蔡政府不重視性別平等、不重視女權表達最嚴厲的譴責。

國民黨團書記長謝衣鳯則說，國民黨團今年1月19日交付院會表決的提案為「要求檢討修正性騷擾申訴調查處理要點之法制上缺漏；並請行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制」，但依立法院朝野協商結論，立法院財政委員會1月4日就截止收案，代表國民黨團提案1月4日就送進財政委員會。1月7日朝野協商時本案列為第443案。因為民進黨團要求修改文字本黨團反對，因此保留至院會表決。

謝衣鳯強調，1月7日黨團協商時民進黨團就已經反對國民黨團提案，且當時相關行政機關皆列席並掌握各黨團的提案。世界級的笑話是行政院於1月11日發布新聞稿指出，行政院要求現行性平機制不足部分啟動檢討。是行政院在抄國民黨團1月4日就提出的提案。

侯友宜競選工作室發言人江怡臻議員指出，民進黨在性騷問題的處理是抄襲及說謊之外，性騷擾要處理的問題是受害者的申訴機制，民進黨卻以多數暴力在院會強行封殺性騷擾的檢討機制。民進黨多數暴力已經不是第一次，這些年來罊竹難書；先是讓大家吃萊豬、吃核食，又掩蓋疫苗採購真相，「現在又以多數暴力要封住性騷擾者受害者的嘴巴。難道民進黨當時就預料到，民進黨內會一堆的性騷擾事件嗎？民進黨強行阻擋修法，是不是就是在避免今天的東窗事發？調出錄影帶就可以看出，到底是誰在反對性騷擾機制的建立？誰在縱容性騷擾的加害者？」