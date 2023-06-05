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女兒持過期眷屬證被拒　台鐵司機員耍官威「不開車」？本人澄清了

▲司機員女兒持過期眷屬證搭車被拒。（圖／翻攝自台灣便當管理局-附屬鐵路部）

▲司機員女兒持過期眷屬證搭車被拒。（圖／翻攝自台灣便當管理局-附屬鐵路部）

記者唐詠絮／彰化報導

臉書社群「台灣便當管理局─附屬鐵路部」昨天有網友投稿，一名火車司機員的女兒持過期2年的眷屬證要搭火車，在北車剪票口被攔截，司機員爸爸得知後氣得說「不讓我女兒搭車，我就不開車」，這件事今天小編以「包大人你好大的官威」為題持續發酵，彰化工會對此也做出說明。

這張眷屬證為彰化機務段、服務人員為司機員、有效日期為2021年12月31日，昨天在台北車站剪票口被攔截，被網友嗆爆，「彰化分會這張什麼眷屬證滿天飛，好像什麼天王老子一樣，非常跩的呢，都2023年了還有人敢拿出來，真猛」。

▲司機員女兒持過期眷屬證搭車被拒。（圖／翻攝自台灣便當管理局-附屬鐵路部）

▲司機員女兒持過期眷屬證搭車被拒。（圖／翻攝自台灣便當管理局-附屬鐵路部）

臉書社群「台灣便當管理局─附屬鐵路部」小編對此說，「拿明朝的鹹魚斬清朝的官，包大人你好大的官威啊」，都幾百年前的證件了，不要開就不要開啊，想坐辦公室就說嘛，不要這樣情勒。

有網友點出重點，不給回收回去，是因為「怕留證據」，有公文明令看到舊式紙本眷屬憑證或其他者，應予以沒收並呈報，以用於進行懲處。「如果今天被攔截，算他倒楣，拿這張在你這站吃鱉；下次拿這張去其他站，說不定放行了，那他就賺到了。」

也有網友拿出2022年8月台鐵局的公告，內容不得藉以購買或使用其他人不符身分的優待票價乘車，違反「台鐵局從業人員眷屬優待乘車購票要點」者，初次查獲申誡2次、情節較重記過1次；再次經查獲者記過1次、情節較重記過2次。

▲司機員女兒持過期眷屬證搭車被拒。（圖／翻攝自台灣便當管理局-附屬鐵路部）

▲鐵路局相關眷屬搭乘規定。（圖／翻攝自台灣便當管理局-附屬鐵路部）
 

今天鐵路局彰化工會因此事，鬧得沸沸揚揚，有幹部對此事「噤口不談」、也有人說對此事存疑「眷屬證早就上網了，證早在2年前就不使用了」，司機員也還原當下情況，他說，昨天下午3點接到女兒電話，她要從台北搭區間車到新竹，購買半票，在北車驗票閘口被攔下要看證件，她拿出眷屬證，但卻以過期為由被要求重新買一張全票，眷屬證也被沒收。

被點名的司機員說，當時他行駛集集線列車，到濁水站剛好有交會，請該站員工協助打電話希望返還眷屬證，後來才知道眷屬證已經過期不能使用，他說都已經快退休了，「不讓我女兒搭車，我就不開車」這句話「我絕對沒講」、「我哪有那麼大的權利」。

工會理事長黃富國說，該名司機員是一個忠厚老實的人，也絕對沒有如小編所說「擺官威不開車」這件事，他女兒持眷屬證購買優待車票做法也沒有錯，但眷屬證早已電腦化，她應該是要先向窗口人員報名身分證後，再持優待票上車，司機員女兒眷屬證也因此被沒收。

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