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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾柏文爆「性騷慣犯」　國民黨：非工作場域對外性騷擾、黨負責

▲國民黨今舉行「堅決守護性別平等及女性權益，性平調查機制啟動說明」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨今舉行「堅決守護性別平等及女性權益，性平調查機制啟動說明」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／新北報導

政壇近日頻頻掀開性騷黑布，國民黨內也爆發性騷事件，包括媒體人指控立委傅崐萁在餐會上性騷擾、以及國民黨智庫前特約副研究員曾柏文也被踢爆，多次邀約女性進車內「深聊」，受害人更達2位數。國民黨今（5）日舉行記者會，說明國民黨工作規則明訂防治性騷擾專章性平事件申請流程，國民黨立場是堅決守護性別平等、女性權益，會用最嚴格謹慎態度處理相關事件。

文傳會主委林寬裕表示，國民黨希望從被害者的角度，多一點同理心，尊重當事人，不是以息事寧人角度處理。國民黨依據性別工作平等法，在黨職、專任員工在性別騷擾問題上，制定相關處理機制；同時若非在職場內，也會根據性騷擾防治法提供防治機制以及申訴管道。

林寬裕進一步指出，2017年國民黨工作規則制定有關性騷擾防治的規定，設立申訴專線與信箱，也送台北市勞動局核備。相關規範都有周延的規定，也成立委員會；相關規定啟用迄今，確實曾因黨員之間的爭議，引用此條款，但也都圓滿處理完成。

考紀會主委黃怡騰則說，根據性騷擾防治法規定，不一定只在工作場合，只要求職、任職、在職期間，若有任何兩性違法，都有相關規範的流程。以國民黨為例，在黨部受雇員工之間或員工對外，若有性騷擾，是國民黨要負責任處理。

黃怡騰強調，一旦確定有性騷擾行為，若加害人是黨員，會啟動考紀會程序，黨員行為若有違反黨章、法令，根據情節進行黨紀懲處，如撤銷、開除黨籍、停止黨權、申誡、警告等。

國民黨發言人楊智伃表示，對於黨務職場內部，人事部門均依照相關法規設立各種防治與救濟機制，至於其它場域性平事件有涉及國民黨黨員部分，考紀會也有相關辦法處置，無論哪一個職場或環境，國民黨一定以最高標準處置。

另外，楊智伃也說，民進黨不要為了轉移自身性平議題，刻意操作成政治對決，切勿見獵心喜；沒有人希望這些事情發生，若民進黨仍試圖政治操作，打泥巴戰，讓各界看清民進黨似乎還是不把性平議題當成道德法律問題，未來更不期待民進黨的職場文化風氣會被改變，可能還是會為了大局壓案。

國民黨發言人林家興指出，執政黨不要意圖透過比爛的方式轉移焦點，模糊自家性平機制不足、職場文化集體墮落的問題。他強調，台灣社會發生嚴重性平問題，民進黨的處理方式竟然是比爛，還有執政黨委員再談說加害者不是民進黨就沒有討論度，讓社會非常失望，相信民進黨的年輕世代與所有朋友也都會非常失望。

最後，林家興強調，國民黨面對性平事件的態度，絕不會像其他特定政黨一樣逃避、切割、壓案，已經即刻啟動性平調查程序，會給當事人與社會一個交代。他同時呼籲國會席次過半的執政黨應該積極關注性平三法是否有不足的地方，有沒有需要補破網的地方？而不是試圖在政治上新聞與情上要打回你們失去的分數，做政治操作、轉移焦點，這絕對不是台灣社會樂見。

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