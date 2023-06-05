傅崐萁翻版？藍智庫前研究員曾柏文爆性騷　侯友宜：勿枉勿縱

▲侯友宜今日上午視察板橋區五權公園地下停車場工程。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

政壇近日頻頻掀開性騷黑布，國民黨內也爆發性騷事件，包括媒體人指控立委傅崐萁在餐會上性騷擾、以及國民黨智庫前特約副研究員曾柏文也被踢爆，多次邀約女性進車內「深聊」，受害人更達2位數。對此，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（5日）表示，積極面對，勿枉勿縱，不容許任何人侵害別人的人身自主權，這些不當行為發生都該被譴責。

針對有女性媒體人在臉書指控，2014年被花蓮立委傅崐萁，在餐敘中「抱著頭親」，然而國民黨副秘書長江俊霆卻在新聞相關報導下方留言反嗆「這是民進黨在轉移焦點的泥巴戰，爛死了。」引發外界熱議。

侯友宜今日上午視察板橋區五權公園地下停車場工程，被問到相關議題時，侯指出，任何人、任何政黨，他們都用嚴格標準檢視，面對現階段又有很多件，不管大家想法如何，積極面對，勿枉勿縱，調查處理好。

至於曾柏文曾經擔任過新北市政府參議，如今也被爆料涉及多起性騷，開出第一槍的女作家表示，在公布姓名後，受害人數從五位一下子變成二位數。侯友宜則說，不管任何人，自己的態度都一樣，嚴格標準檢驗，嚴肅面對這議題，不容許任何人侵害別人的人身自主權，這些行為發生都該譴責。

被問到民進黨性騷案愈爆愈多，侯友宜強調，民進黨最主要問題，就是號稱民主進步是最大的價值，但這麼多年下來看來並非這麼一回事，性騷擾一爆炸居然是掩蓋案情，有權力的人讓底下的人不敢講話；侯友宜痛批，「這是組織文化結構上非常嚴重問題！」號稱民主進步，結果違反世界潮流性別平權，甚至還包庇。