　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁翻版？藍智庫前研究員曾柏文爆性騷　侯友宜：勿枉勿縱

▲侯友宜今日上午視察板橋區五權公園地下停車場工程。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜今日上午視察板橋區五權公園地下停車場工程。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

政壇近日頻頻掀開性騷黑布，國民黨內也爆發性騷事件，包括媒體人指控立委傅崐萁在餐會上性騷擾、以及國民黨智庫前特約副研究員曾柏文也被踢爆，多次邀約女性進車內「深聊」，受害人更達2位數。對此，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（5日）表示，積極面對，勿枉勿縱，不容許任何人侵害別人的人身自主權，這些不當行為發生都該被譴責。

針對有女性媒體人在臉書指控，2014年被花蓮立委傅崐萁，在餐敘中「抱著頭親」，然而國民黨副秘書長江俊霆卻在新聞相關報導下方留言反嗆「這是民進黨在轉移焦點的泥巴戰，爛死了。」引發外界熱議。

侯友宜今日上午視察板橋區五權公園地下停車場工程，被問到相關議題時，侯指出，任何人、任何政黨，他們都用嚴格標準檢視，面對現階段又有很多件，不管大家想法如何，積極面對，勿枉勿縱，調查處理好。

至於曾柏文曾經擔任過新北市政府參議，如今也被爆料涉及多起性騷，開出第一槍的女作家表示，在公布姓名後，受害人數從五位一下子變成二位數。侯友宜則說，不管任何人，自己的態度都一樣，嚴格標準檢驗，嚴肅面對這議題，不容許任何人侵害別人的人身自主權，這些行為發生都該譴責。

被問到民進黨性騷案愈爆愈多，侯友宜強調，民進黨最主要問題，就是號稱民主進步是最大的價值，但這麼多年下來看來並非這麼一回事，性騷擾一爆炸居然是掩蓋案情，有權力的人讓底下的人不敢講話；侯友宜痛批，「這是組織文化結構上非常嚴重問題！」號稱民主進步，結果違反世界潮流性別平權，甚至還包庇。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
牛肉麵店遭爆抹布水煮麵！外送員批：店家硬拗「根本沒換水」
董座「3年收入僅5500」傻眼了
本周「午後雷雨特猛」可能下到半夜！周末梅雨到
LIVE／牛肉店爆抹布水煮麵！老闆最新回應　5億生律師槓中檢
陸生問「中華民國有無包括大陸」　柯文哲笑答：你還回得去中國嗎
快訊／抹布水煮麵！　老闆認了：頂多石牌店收掉不做
快訊／前議長涉「詐領助理費」　住處遭搜索
玩不到了！日本環球影城「人氣設施」9月起閉園

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭范雲批「反性騷是笑話」　藍黨團嗆調院會表決片、要柯建銘道歉

性騷擾申訴期限僅1年　民進黨團盼延長：還有3種管道

性騷風波還有未爆彈？　前綠委坦言：已接到很多訊息

福島核廢水4年後抵台　柯文哲喊「不擔心」：日本是負責任的大國

遭控性騷擾何志偉致歉　民進黨團喊尊重

賴清德自稱想與習近平共進晚餐　柯文哲酸「中共同飯人」

侯友宜民調墊底　林為洲嘆「選戰很殘酷」：哪裡弱都被看出來

傅崐萁翻版？藍智庫前研究員曾柏文爆性騷　侯友宜：勿枉勿縱

陸生問「中華民國有無包括大陸」　柯文哲笑答：你還回得去中國嗎？

公務人員明年退休給付是否調整？　行政院最新說明

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

遭范雲批「反性騷是笑話」　藍黨團嗆調院會表決片、要柯建銘道歉

性騷擾申訴期限僅1年　民進黨團盼延長：還有3種管道

性騷風波還有未爆彈？　前綠委坦言：已接到很多訊息

福島核廢水4年後抵台　柯文哲喊「不擔心」：日本是負責任的大國

遭控性騷擾何志偉致歉　民進黨團喊尊重

賴清德自稱想與習近平共進晚餐　柯文哲酸「中共同飯人」

侯友宜民調墊底　林為洲嘆「選戰很殘酷」：哪裡弱都被看出來

傅崐萁翻版？藍智庫前研究員曾柏文爆性騷　侯友宜：勿枉勿縱

陸生問「中華民國有無包括大陸」　柯文哲笑答：你還回得去中國嗎？

公務人員明年退休給付是否調整？　行政院最新說明

板橋新地下停車場完工　9月啟用

遭范雲批「反性騷是笑話」　藍黨團嗆調院會表決片、要柯建銘道歉

陸商務部：持續擴大市場准入　取消或放寬外資准入限制

台大港生劉家儀獲保釋　臉書報平安：遭港警以「煽動罪」扣查

抹布水擰進煮麵鍋！北投知名牛肉麵今關門　衛生局稽查撲空

G2奪關鍵勝利　熱火阿德巴約喊話：回主場繼續好表現

野生捕獲陳奕迅…驚見陪吃女子不是老婆！　17年正宮曬照罕見破例

台積電「企業文化太嚴苛」激怒美員工　外媒曝：公司並未為美國做好準備

9歲男童玩太空球「被狂風吹上天」　整個人飛天後墜地傷重送醫

2023畢業生夢幻工作排行出爐　男性最想當YouTuber、女性第一名是這行業

政治熱門新聞

何志偉遭控肢體性騷道歉了

何志偉遭控肢體性騷　在他右臂寫電話號碼

前國民黨智庫曾柏文深夜致歉

女遭戳胸被阻報警！張斯綱點名吳思瑤

民進黨58立委直接封殺「檢討性騷」！會議記錄曝光

民進黨性騷8案狂燒！事件脈絡一次看

陸軍中校體測...突倒地抽搐死亡

郭台銘「保溫、秀肌肉！」　3腹案拚敗部復活

陸生問這一題　柯：你還回得去嗎？

曾柏文被控性騷道歉　受害者批說謊

藍綠性騷擾連環爆　翟神曝3招辨別

林靜儀：性騷加害者若非民進黨的人，討論就少了

高嘉瑜駁斥收「紅色捐款」喊告網友

女記者控遭傅崐萁性騷　國民黨高層反嗆「轉移焦點」：民進黨爛死了

更多熱門

相關新聞

非綠大聯盟！郭台銘與柯文哲怎麼配？　陳玉珍：都在討論中

非綠大聯盟！郭台銘與柯文哲怎麼配？　陳玉珍：都在討論中

國民黨5月17日徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選之後，但目前侯的聲勢卻不升反降，如今傳出鴻海創辦人郭台銘獲得地方要角獻策3套方案，除了換侯之外，還包括與民眾黨參選人柯文哲合作。對此，挺郭派立委陳玉珍今（5）日表示，最終目標是要政黨輪替，各種方案包括主戰主和都有在討論。

鍾小平自稱「萬華郭董」控有政治內線　應曉薇駁：幾號民調我都贏啦

鍾小平自稱「萬華郭董」控有政治內線　應曉薇駁：幾號民調我都贏啦

郭台銘握3劇本拚敗部復活？　侯友宜：我相信郭董會信守承諾

郭台銘握3劇本拚敗部復活？　侯友宜：我相信郭董會信守承諾

賴清德：非核家園的理想沒有改變

賴清德：非核家園的理想沒有改變

親賴立委遭控性騷　賴清德說話了

親賴立委遭控性騷　賴清德說話了

關鍵字：

國民黨曾柏文傅崐萁侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

何志偉遭控肢體性騷道歉了

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

家家曝「阿公見過人魚」：漁船視他們為厄運

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面