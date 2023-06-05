侯友宜民調墊底　林為洲嘆「選戰很殘酷」：哪裡弱都被看出來

▲國民黨立委林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨5月17日徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選之後，聲勢卻不升反降，《美麗島電子報》日前民調顯示，侯支持度甚至遭民眾黨總統參選人柯文哲超車。挺侯派立委林為洲對此表達憂心，稱侯起步晚、選戰很殘酷，網路聲量不如柯文哲，也遜於賴清德，弱點在哪裡都會被看出來。林為洲建議，有聲量的人集結在一起，大家一致發聲；也建議侯友宜，好好親自去請託郭台銘，「郭侯合作不是更好？」

林為洲此前就曾公開呼籲侯友宜，應盡快與鴻海創辦人郭台銘團隊和解整合，相關空戰等議題聲量，也必須要有所提升。他今天又再度表達憂心，稱侯友宜起步較晚，但是選戰就是這樣很殘酷，網路聲量不如柯文哲，也遜於賴清德，弱點在哪裡都會被看出來。至於要如何改善？他說，這些都是選戰秘密不能告訴外界。但他也說，提高討論度與聲量，以及主導議題能力，這方面有很多訣竅，同時也需要所有人一起來幫忙串連推動，這部分國民黨會持續加強。

林為洲進一步指出，目前已經開始串連支持藍營的政論名嘴，把有聲量的藍營知名人士集結在一起，共同推動某個政策，讓大家有一致方向跟焦點，不會再分散、失焦。他也說，不少黨籍意見領袖，包括台北市議員徐巧芯、立委王鴻薇、前台南市議員謝龍介等，他們對一些議題可能有興趣，也會找他們共同參與、一起推動；簡單一句，就是如何把大家組織起來。

至於鴻海創辦人郭台銘與民眾黨主席互動頻頻，反而讓侯友宜陷入邊緣化危機，林為洲則認為「郭侯合作不是更好？」他分析，郭之前說過支持國民黨提名的人，故郭跟非國民黨的人合作有困難。至於外傳「柯郭配」郭居副手，他則直言「我不太相信，這都是外面傳言」。他強調，郭董很希望合，但是郭也很希望扮演角色，雖然郭不是總統提名人，但對國家有熱情、能為國家做事、希望有角色，故郭侯合作是有機會的，所以一直在建議侯友宜，要好好親自去請託。