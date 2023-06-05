何志偉爆「摸男手臂留電話」　陳玉珍：我跟他互動不覺得有性騷

▲何志偉被控性騷！拉猛男手臂寫電話號碼「我等你」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／新北報導

政壇#MeToo風波延燒，民進黨立委何志偉昨晚也被指控8年前曾公開摸手還留電話，何志偉雖已表示願為無心的動作致歉並修正，仍持續受到關注。國民黨立委陳玉珍今（5）日受訪時幫忙緩頰說，何志偉對人都是非常友善的，有時候對人比較熱情，「至少我跟他的互動裡頭，我從來都不覺得他有意圖，想要對誰做出性騷擾的行為」。

昨日晚間有男子透過臉書指控，何志偉8年前在社子島開發戶外開講，之後便與台下民眾握手，但看到他時，不僅一邊攀談並撫摸手臂，還拿出原子筆在他的右前臂寫下電話號碼；何志偉昨晚對此發出聲明表示，性騷擾事件，每個人的感覺都很重要，但若無心的動作造成對方困擾，自己很抱歉，未來與民眾互動的方式會再修正。

陳玉珍今日受訪時表示，現在有關性騷爆料都非常多，要考慮很多因素，到底事實真相是怎麼樣，被指控的當事人有這樣的意圖，性平的議題值得被重視，要支持受害者，但現在爆料很多她也不了解逐一個案情形。

被問到跟何志偉平常互動觀察有這感受嗎？陳玉珍則否認，並稱何志偉算是對人都是非常友善的，也許有時候對人比較熱情，「至少我跟他的互動裡頭，我從來都不覺得他有意圖，想要對誰做出性騷擾的行為」，也許有時候過於熱情，因為每個人感受不一樣，不過她也說，何志偉已經道歉了。