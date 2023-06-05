鍾小平自稱「萬華郭董」控有政治內線　應曉薇駁：幾號民調我都贏啦

▲台北市議員應曉薇。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

極力爭取國民黨提名中正萬華立委提名的議員鍾小平5日自稱處境猶如「萬華郭台銘」，指控同黨議員應曉薇預先知道民調時間，懷疑有「政治內線」。對此，應曉薇受訪時駁斥，她並不清楚民調時間，「準備好的人，大男人管他幾號（民調），誰贏就誰贏，誰輸就誰輸」、「反正我準備好了，幾號我都贏」。

應曉薇在2天前於臉書上提醒支持者，10日至14日間，接到民調電話就「唯一支持應曉薇」；不過，國民黨北市黨部在5日下午三點半，才會舉行第五選區中正萬華的協調會，決定哪一天進行民調。

因此，鍾小平大感不滿地表示，沒想到應曉薇把它（指民調時間）發出來，說10日就要進行民調。他呼籲黨中央調查，懷疑應曉薇有「政治內線」，他認為選舉一定要公正，公正才可以獲勝，現在自己的處境有一點像是總統大選的郭台銘，「我是萬華郭台銘，我希望有公平公正的初選制度」。

對此，應曉薇受訪時則說，初選黑函或直接的陷害，同黨同志間都知道，對於10日到14日的時間她並不清楚。她強調，準備好的人、大男人管他幾號，誰贏就贏，誰輸就誰輸，每天給你民調，愛選幾號就選幾號。

接著，應曉薇拿起手機查看自己的臉書貼文後說，10日至14日，代表這段時間裡都會有民調的可能，鍾小平的臉書都不登訊息，一天到晚攻擊別人臉書，「同黨之間攻擊不好啦！」

應曉薇表示，他們的目標是吳沛憶跟于美人，「這樣不好啦！」她氣憤地說，反正她的感覺就是，已經準備好了，幾號她都會贏，並呼籲吳沛憶、于美人不要在地方上散播不要她出頭的訊息，幾號民調對她也都不重要。

▼國民黨台北市議員鍾小平。（圖／記者李毓康攝）

