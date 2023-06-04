印度政府9年來「花數十億美元」建設鐵路　僅2%路線裝設ATP系統

▲印度東部奧里薩邦（Odisha）發生火車相撞的嚴重事故。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度奧里薩邦2日發生3輛火車相撞事故，至少造成288人死亡，鐵路當局證實事故原因是電子聯鎖系統有異，且該路線並未裝設列車自動保護系統（ATP）。然而，外媒報導指出，執政9年的莫迪政府已花費數百億美元在鐵路升級與現代化，但有設置ATP系統的路線只占鐵路網絡的2%。

全球最複雜的鐵路網之一

綜合美聯社與英國衛報分析報導，印度擁有14.2億人口，在英國殖民時期開始修建的鐵路網絡是必不可少的命脈，總長4萬英里（約6.4萬公里）的鐵軌、1.4萬輛客運列車與多達8000個車站遍布在印度全境，每天得運送約1300萬乘客。數十年來的管理不善與忽視，導致政府就算努力改善安全，印度每年仍發生數百起鐵路事故。

列車出軌為最常見事故

據印度2022年官方數據，自2017至2021年有超過10萬人因火車相關事故死亡，包含乘客從列車摔落、遭撞等。然而，儘管近年來比例正在下降，列車出軌仍是印度最常見的鐵路事故，從2017到2021年印度鐵路共2017件事故中，脫軌就占了69%，奪走293條人命。

砸數百億美元建設鐵路

報導指出，印度總理莫迪執政9年以來，已在鐵路建設投資了數百億美元，用於翻新或更換英國人在19世紀鋪設的舊鐵軌，引進現代化的新型列車，拆除數千個無人操縱的鐵軌交叉點，還訂下2024年前實現100%鐵路電氣化的目標。

配合現代化列車上路，鐵路當局也正在增設一款3家本土企業聯合開發、名為Kavach的ATP系統，運行時發生突發狀況，可使列車自動煞車、防止碰撞，但目前僅約2%的路線完成裝設。莫迪原定3日將為連通西部大城孟買與南部果亞邦的一條新型高速列車路線揭幕，但2日事故發生後活動已取消。

安全仍是最大問題

印度2022年鐵路事故件數比前年增加37%，雖然多數未造成人員傷亡，但專家仍表示，正當焦點被放在光鮮亮麗的現代化項目之際，安全仍是印度鐵路面臨的最大問題，為因應需求增加，越來越多列車投入使用，但勞動力卻未及相同水準，導致工作人員勤務壓力與更多的人為疏失，也突顯了自動安全措施裝設緩慢的問題。

印度鐵路機械工程服務局前任官員賈格（Swapnil Garg）表示，「多年來，印度在提高火車旅行安全性方面取得部分成功，但仍有很多要做的。整體系統需要重新調整與分散式的開發。我們不能只關注在現代化電車，而軌道卻不安全。」

印度鐵路公司：很多年沒有重大事故

賈格說，這次事故必須「警醒」整個鐵路系統，促使政府審視過去「鬆懈的安全文化」，「我不指望當局能迅速解決問題。印度鐵路系統龐大，改善安全本來就得花些時間，但需要有改變的意願。」然而，國營的印度鐵路公司（Indian Railways）聲稱，這起事故並非更深層的安全問題，「之所以出現問題是因為現在發生了一起事件，但若以數據來看，你會發現有很多年都沒有發生過重大事故。」

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