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大陸 大陸焦點 特派現場

正宮逮小三被丈夫開車拖行20公尺　路人湧上「一二三」把小三拉出來

文／香港01

大陸河北一名人妻帶孩子逛街時，發現丈夫竟在車內與「小三」出軌，於是當場上前抓着車內「小三」頭髮想讓2人下車，沒想到丈夫竟然踩油門開車，把妻子拖行了20多公尺。不過妻子未有放手，邊走邊喊「抓小三，抓小三」，最終獲熱心群眾幫忙攔車，並把「小三」從車裡拉出來，而丈夫也在群眾見證下，承諾把車子，房子和孩子都給原配。

▲正宮抓小三。（圖／翻攝微博）

▲正宮抓小三被丈夫開車拖行，兩名孩子在旁全程目睹。（圖／翻攝微博）

事發影片於網路廣傳，網友看後紛紛表示「大快人心」。綜合媒體報導，事發於河北省石家莊市街道。當日人妻帶着2名孩子逛街， 其間發現本應正在上班的丈夫車子，竟停在馬路邊，令她感到奇怪，於是走上前查看，卻被眼前一幕震驚 ── 丈夫竟然在與「小三」約會出軌。

▲正宮抓小三。（圖／翻攝微博）

▲正宮揪著小三頭髮，在路人協助下把車輛攔下。（圖／翻攝微博）

影片顯示，怒火中燒的人妻隨即抓着車內「小三」頭髮，逼丈夫與「小三」下車，然而2人堅持不下車，丈夫更不理會妻子的手伸入車窗位卡着，踩油門開車逃走，把妻子拖行了20多公尺。不過人妻未有放棄，仍然抓着「小三」頭髮不放手，並邊被拖行邊喊，「抓小三，抓小三！」

▲正宮抓小三。（圖／翻攝微博）

▲出軌的丈夫理直氣壯的樣子全被一旁民眾拍下。（圖／翻攝微博）

看到離譜畫面，路人群眾紛紛上前攔截丈夫車子，逼丈夫停車。停車後，群眾和人妻合力把「小三」從車裡拉出，讓其「淨身出戶」，而男人在群眾壓力及見證下，承諾把車子，房子和孩子都給妻子。據報丈夫事後亦因涉嫌危險駕駛，被警員帶走調查。

網友看過影片紛紛表示「大快人心」，也有網友認為丈夫不理妻子卡車窗仍踩油開車做法等同「故意殺人」，「畢竟是夫妻，還真能狠下這個心」、「男人一旦出軌，什麼惡毒事都做得出來」、「出軌了一點愧疚感沒有，還這麼殘暴，這是想要原配的命啊？」、「不要說浪子回頭金不換了，他能背叛婚姻1次，也能背叛婚姻很多次，離婚過好以後的日子」。

完整版6分鐘影片

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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