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遭踢爆抹布水煮麵！牛肉麵店今緊急停業「明開記者會」

記者黃士原／台北報導

一名外送員4日在臉書發文指控，石牌某知名牛肉麵石牌店的店員將抹布水擰進煮麵鍋，引發民眾熱議，而今（5）日則是臨時暫停營業，店家預計明天開記者會統一說明。

▲▼遭踢爆疑將抹布水擰進煮麵鍋中。石牌志明牛肉麵店今未營業。（圖／記者吳立言攝）

▲石牌牛肉麵今日臨時暫停營業。（圖／記者吳立言攝）

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該名外送員在臉書「爆怨公社」的文章中提到，4日中午約11點50分前往北投知名牛肉麵石牌店取餐，在等店家備餐時，大約11點58分意外拍到店員用抹布擦拭餐檯，接著將抹布水直接擰進拿來下麵、燙菜的整鍋湯裡，看到當下只覺得反胃噁心，「我是不知道有沒有人能忍受這樣的舉動，至少我不能，打定主意不會再來吃這家牛肉麵。」

▲▼遭踢爆疑將抹布水擰進煮麵鍋中。石牌志明牛肉麵店今未營業。（圖／記者吳立言攝）

▲石牌牛肉麵今日臨時暫停營業。（圖／記者吳立言攝）

文章公開之後掀起民眾熱議，而遭指控的店家志明牛肉麵店老闆則出面喊冤，強調當時麵杓已經疊起來，代表準備換水，因為擔心菜瓜布的鐵絲會殘留，所以都會請店員盡量用抹布清洗，當時店員在做換水前最後的清潔收尾動作，接著就換水了，不可能用那桶煮麵水煮給客人吃，他不怕大家來查、來看，同時也會保留法律追訴權。

不過，爆料外送員隨即之後再透過「爆料公社」App公開4段總計12分鐘的影片證明，從他到店裡取餐等餐，到目擊抹布水下鍋繼續煮，再到他離開，那鍋煮麵水都有在使用，「一直到我離開都有在煮，根本沒有什麼換水一說。」在其中一段影片中，店員先是拿起菜單看一下，接著用抹布擦拭餐檯，然後將抹布水擰進鍋裡，暫時離開一下便又回來，抓了一把食材丟進鍋裡煮，最後裝進碗裡。

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