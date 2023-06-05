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南市府前發言人性騷轉任綠議員助理　陳椒華批性騷零容忍淪空話

▲時代力量立委陳椒華指出，前台南市政府副發言人易俊宏，遭民團踢爆是性騷擾慣犯，民進黨台南市議員林依婷竟聘用性騷案的易俊宏，批民進黨性騷零容忍淪空話。（圖／記者林悅翻攝）

▲時代力量立委陳椒華指出，前台南市政府副發言人易俊宏，遭民團踢爆是性騷擾慣犯，民進黨台南市議員林依婷竟聘用性騷案的易俊宏，她批民進黨性騷零容忍淪空話。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

時代力量立委陳椒華指出，2022年6月前台南市政府副發言人易俊宏，遭民團踢爆是性騷擾慣犯，在任教育部青年署講師時，曾以言語、肢體性騷擾多位未成年學員，惡行長達至少7年。

陳椒華指稱，當時台南市長黃偉哲對此事表示「絕不寬貸」，4日民進黨籍台南市議員林依婷，卻在臉書表示她至今仍聘用涉性騷擾事件的易俊宏作為助理。陳椒華質疑，當初市府喊話要法辦，結果法辦結果還沒出爐，同黨市議員就急著聘用易俊宏，這就是民進黨處理性騷擾的態度嗎？

在林依婷的臉書粉絲專頁上，有網友留言詢問易俊宏在林的辦公室任職「是不是事實？」林依婷在底下回覆「是」，並稱在就職林的團隊期間若有性平控訴，請易俊宏離開團隊。林依婷更留言稱「司法判決尚未確定，包庇性騷慣犯這個用詞不恰當」、「性平爭議發生時，我非他主管」，遭網友痛批「你就是那群漠視這一切發生的主管」。

陳椒華表示，易俊宏當初呼籲受害者務必去告，現在的雇主林依婷則說若判有罪才解職，基本上是口徑一致，一切司法說了算，但根據民間團體「台灣少年權益與福利促進聯盟」2022年揭露「兒權講師長期性騷擾兒少」的記者會可知，嫌疑人惡行期間長達7年，案件遍及多個縣市，至少有8位以上的受害者，應有相當可信度佐證此人品德有高度疑慮，嫌疑人避個風頭不到1年，又火速轉職民進黨議員助理，讓人質疑：民進黨真的有面對受害人的誠意嗎？那這一波民進黨內被爆出的性騷加害人，在曠日費時的司法程序結束之前，是不是很快就能先轉任黨內其他職位？

陳椒華指出，林依婷和易俊宏先後擔任台南市政府的副發言人，兩位都是黃偉哲的親信，沒想到在黃市長高呼「絕不寬貸」、要行政調查及移送法辦後，易俊宏就從左手換到右手，由林依婷接收。陳椒華認為，真要任用易俊宏回鍋從事政治工作，也應等到調查結果出爐、確認清白再任用，但如今監察院的調查報告都還未出爐，林依婷就先任用，等易俊宏有罪才要解職，完全是顛倒順序、不在意是非，更打臉民進黨所有喊話要檢討性騷制度、落實「性騷零容忍」的黨內人士。

陳椒華強調，法律是底線，政治工作應該有更高的標準，尤其性騷案常有權力不對等問題，因此對性騷案加害者的聘用，不宜以司法判決為準，而是「零容忍」。在民進黨metoo案連環爆之際，民進黨議員林依婷聘用性騷案的易俊宏，顯示這個黨還在容忍易俊宏，毫無反省，更顯諷刺，她呼籲民進黨不要說一套做一套，讓「性騷零容忍」淪為空話和笑話。

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