民進黨性騷吃案挨轟　游盈隆：某個角度來看不見得是壞事

▲民主進步黨中央黨部。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

自民進黨開始向外延燒的政壇性騷風暴持續擴大，連國民黨、民眾黨都被爆出有類似案例。對於民進黨近日所承受的砲火，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣社會對民進黨的期望和要求比較高，同樣的問題，民眾對民進黨就比較不能諒解，對國民黨就覺得習以為常。這是台灣政治發展一路走來所造成的，某個角度來看對民進黨也不見得是壞事。

面對黨內性騷擾案連環爆，民進黨主席賴清德除了致歉，更提出「建立直接申訴窗口」、「零容忍的處理原則」和「立即修改黨內規章」3點革新方案。

游盈隆指出，性騷擾是人權問題，也是道德問題。性質上，和學倫問題是一樣的，而這是民進黨2022九合一地方選舉全面挫敗的起源因素之一，不過，2024總統與立委選舉，民進黨起來似乎不會會重蹈覆轍，因為賴清德第一時間的因應，社會尚能接受。但更重要的是，賴清德要如何妥善處理後續問題，尤其是涉案當事人和相關人等的責任，不僅受害者在看，社會大眾也在看。

游盈隆說，國民黨與時代力量同聲指責民進黨58位立委封殺國民黨「要求檢討公務機關的性騒擾申訴流程缺漏提案」，民進黨團與個別立委雖也做出反擊和說明，但整體來看，不見得對民進黨有利。如果多數民眾形成「民進黨在硬拗」的印象，不無可能就是學倫案的歴史重演，到時肯定會拖累賴清德。

游盈隆分析，性騷擾和學倫問題，本質上既然是道德問題，處理起來就要特別小心。台灣社會很特別，對民進黨的期望和要求比較高，某個角度來看對民進黨也不見得是壞事。這可以打個比方，在一些老師和父母眼中，好孩子是不能犯錯的，壞孩子就由他去了。

游盈隆說，2024台灣總統與立委選舉已經開打，民進黨試圖將這場選舉定性為「民主與專制的選擇」，國民黨則試圖將其定性為「戰爭與和平的選擇」，民眾黨也高呼「聯合政府，團結台灣」，但這幾天已經被突如其來的「性騷擾問題」全面顛覆。如果未來選戰變成「性騷擾 VS. 反性騷擾」，或「誰較有誠意和能力反性騷擾」，那選舉結果會怎樣？還真的是個大問號。