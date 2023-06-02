民進黨再爆前黨工遭性騷卻被吃案　王婉諭：他們須徹底檢討處理程序

▲時代力量黨主席王婉諭2日回應民進黨近日第2起前黨工遇性騷卻遭吃案事件。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨前天才爆出前副秘書長許嘉恬任婦女部主任時，吃案前黨工性騷案後，今（2日）又有名前黨工自訴遭部門同仁陳右豪性騷，然向時任青年部主任蔡沐霖求助時卻反被逼道歉，事後處處遭針對，讓她身心狀態達極限。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，民進黨須徹底檢討與改善職場性騷擾的處理程序，並徹底回顧過去有多少受害者，因主事者的不作為，而失去了被伸手救援的機會。

一名民進黨前黨工2日透過臉書指出，陳右豪在知情她非單身情況下，對她摸屁股、偷親臉頰等，經拒絕卻為收斂，讓她相當難受，陳甚至還曾在出差時想闖入她下榻的房間。不堪其擾後，她向蔡沐霖求助，然蔡卻說出「妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」等語。

該黨工又指，事後蔡沐霖處處在工作上藉故刁難、恐嚇她，還逼她要向陳右豪道歉，只是道歉後蔡仍在工作群對她冷諷，甚至用髒話辱罵，讓當時罹患憂鬱症的她需服身心藥物才能過活。她說，她在民進黨中央黨部因遭受職場霸凌而昏倒，驚動了高層，但後來也沒有任何下文，至今她也未獲得應有的對待與說明。

對此，王婉諭表示，接連爆出性平爭議後，民進黨必須要徹底檢討與改善職場性騷擾的處理程序，並徹底回顧過去有多少受害者，因為主事者的不作為，而失去了被伸手救援的機會。



「身為時代力量的黨主席，我也會積極檢視黨內制度，加強落實性平意識。」王婉諭說，職場性騷擾是典型的濫權行為，她就任立委期間，協助過的許多職場性騷擾被害人都處於相似困境，因此她更要呼籲國內各政黨與政治工作者引以為戒，從自身做起，改變組織文化，對濫權行為保持警惕，建構友善的職場環境，做台灣社會的表率。