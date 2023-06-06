時力民調：77.5%民眾支持空屋稅　近半認同持有2戶以上就該課稅

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量今（6）日舉辦「時力政策調查—房地稅賦民調 」記者會，民調數據顯示，國人普遍贊成利用空屋稅、支持度高達77.5%，且43.5%民眾認為2戶以上就該課空屋稅，另有62.6%民眾採取支持「實價課稅」。

民調數據顯示，國人普遍支持利用空屋稅手段來釋出空屋，政策支持度高達77.5%，且43.5%民眾認為2戶以上就該課空屋税。在房屋稅與地價稅的部分，國人認為應朝向「實價課稅」，有62.6%民眾採取支持態度。

另外數據也顯示，只要能讓空屋囤房者付出更多稅金成本，高達66.7%民眾非常願意自己多繳一點稅。此外，在多數民眾持有房屋的情況下，有高達72.8%民眾支持「將房租改為特別扣除額」，以減輕負擔。

時代力量黨主席王婉諭指出，台灣空屋問題非常嚴重，2020年人口普查，每6間就有1間空下來，「因為在台灣一間房子比一台汽車的持有成本還低」，自然難嚇阻囤房現象。因此時代力量提出「空屋稅」政策，透過增加持有成本，迫使「擁有多套非自住閒置房屋的人」導入租賃市場，增加租屋物件選擇，朝著供需平衡的方向發展。

王婉諭主張，空屋稅採取主動申報制，除了登記為自住、申報為出租的房屋能豁免外，就要開始課徵空屋稅，一戶稅率10％起跳，甚至越多間、空置越久還能以累進倍率課稅。

王婉諭強調，時代力量在下個會期，會提出空屋稅法案。主要兩個特色，第一，這是全國統一徵收的國稅，不是地方稅。第二，空屋認定採取主動申報模式，屋主必須提出自用或是出租證明，才能豁免空屋稅，依目前統計，影響人數約50萬人。

王婉諭表示，透過空屋稅精準打擊，促使租屋黑市浮出水面，加上現有的囤房稅雙管齊下，讓過度炒作的房租與房價能夠恢復正常的交易秩序。

根據時力民調結果，目前台灣租屋族中，20～29歲年輕人（佔近 30%）佔大宗，月收入以2萬5～4萬5最多（佔19%），也就是低於主計總處平均薪資的中產階級及以下族群。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，生活在台灣的年輕人面臨房價過高買不起房、租屋量過少租不到好房的困境，然而，台灣空屋率與世界各國相比卻是偏高的，所以政府推動房屋改革的重點應擺在如何讓空屋有效釋出，最具體的方式，就是中央政府依據財劃法第15條強調因應特殊需求，由中央訂定空屋稅。

房產專家Sway指出，支持空屋稅，甚至覺得「稅率 10% 還太低」，他以自己板橋的房子為例，一年房屋稅僅6千元，他認為六都空屋情況嚴重，就是因為持有成本過低。在都市資源有限的情況下，少數資源遭到特定人士把持，建商蓋好新成屋後不急著賣，等到房價水漲船高後，再將成本轉嫁到消費者身上。

Sway 強調，藍綠兩黨長期以來為了政治獻金選擇向財團妥協，針對空屋、餘屋都沒有管制作為，等於是間接鼓勵囤房、炒房，他更批評「蔡政府總是用很低智商的補貼政策來搪塞年輕人。」

本次調查委託皮爾森數據，於5月18至22日採用網路主動發放調查方式，共完成1,758份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.34%。