蘋果WWDC倒數計時！傳iOS 17將有五大升級亮點

▲iOS 17將登場。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果WWDC開發者大會即將登場，此次iOS 17又會帶來那些更新？許多果粉都十分期待，而根據外媒9to5mac的報導，可能將會有五大升級重點。

報導指出，蘋果的硬體產品可能提前數月甚至數年就會有相關的洩露資訊，但軟體洩漏並不常見。這是因為大多數硬體洩漏來自蘋果龐大的供應鏈，而不是來自蘋果內部。報導指出，雖然目前不是完全清楚iiOS 17所有功能，但根據目前洩露訊息看來，新功能方面將是一個相對適度的更新，可能變化不會太大。

新的控制中心設計

自 iOS 11 和 iPhone X 發布以來，iOS 上的控制中心沒有進行任何顯著變化。有傳言稱蘋果正在準備對 iOS 17 中的 iPhone 控制中心進行重大更改。目前，可以通過從 iPhone 右上角向下滑動來打開控制中心。可以快速訪問 Wi-Fi 和飛行模式等功能，不過目前也不清楚實際完整的變化設計。

日記App

據《華爾街日報》報導， iOS 17 將推出全新的日記App，集成其他 Apple App 的數據。據報導，這將包括一項功能，可以檢測用戶與其他人的身體距離，以區分工作以外的朋友和同事。

健康App的新功能

據報導，在 iOS 17 的健康應用程序中，蘋果計劃支援情緒和情緒追蹤功能。據彭博社報導，這些功能將讓用戶記錄心情，回答有關一天生活的各種問題，並查看反應如何隨時間變化。

傳言指出，蘋果未來對此功能有更雄心勃勃的計劃，包括使用算法通過用戶的語音、輸入的單字以及設備上的其他數據來確定用戶的情緒。此外，還將首次把健康 App 引入 iPad。

側載和第三方App商店

由於歐盟《數位市場法》規定，蘋果預計將在今年秋天向第三方應用商店開放 iPhone並在歐盟開放側載。將允許用戶在他們的 iPhone 上訪問第三方App商店。據推測，蘋果可能會向參與該計劃的開發人員收費。

智慧顯示

據彭博社報導，蘋果還準備擴展 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的常亮顯示功能。iOS 17 將添增「智能顯示」界面，該界面可在 iPhone 橫放和充電時使用。iOS 17 中新的智慧顯示界面將向用戶顯示日曆約會、天氣和智慧家居顯示風格等訊息。