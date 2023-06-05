蘋果WWDC腳本曝光！新品價格流出、iPhone 8遭放生

▲蘋果WWDC將登場。（圖／macworld）

記者陳俐穎／綜合報導

許多果粉期待的蘋果開發者大會WWDC即將於明日凌晨登場，目前也有許多對WWDC的推測出現，外媒Macworld則發表報導指出，已經拿到WWDC的腳本，包含活動流程與每分鐘的談話內容等等，除此之外還有硬體產品的價格與上市日期。

雖然不確定這份流程表的準確性，不過根據報導，WWDC一開始仍會以軟體為核心重點，將發布iOS 17與iPadOS 17的更新。

而腳本也透露，蘋果將會發布期待已久的頭戴式裝置，除了頭戴式裝置之外，這次也有許多硬體新品將一起亮相，本次亮相新品包含新代Mac Pro，15.2吋MacBook。

軟體亮點上，iOS 17可能會具備智慧顯示功能，可以讓手機成為智慧顯示器，並且加強動態島的使用，其次先前也傳聞Siri將會有所更改，此外在控制中心、專注模式等都會有改版。

不過從腳本中，最值得注意的就是，iOS 17可能將放生iPhone 8系列，使用舊手機的用戶將無法更新到最新版本。

許多果粉也十分關注蘋果最新的產品線AR／VR頭戴式裝置，這款產品已經傳言許久，腳本中的資訊指出，產品與傳聞中一樣，被命名為Reality Pro，採用xrOS系統。而售價也出爐，分別為2899美元與2999美元的價位，約略接近新台幣9萬元，預計將於秋季上市。