　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果WWDC腳本曝光！新品價格流出、iPhone 8遭放生

▲蘋果WWDC將登場。（圖／macworld）

▲蘋果WWDC將登場。（圖／macworld）

記者陳俐穎／綜合報導

許多果粉期待的蘋果開發者大會WWDC即將於明日凌晨登場，目前也有許多對WWDC的推測出現，外媒Macworld則發表報導指出，已經拿到WWDC的腳本，包含活動流程與每分鐘的談話內容等等，除此之外還有硬體產品的價格與上市日期。

雖然不確定這份流程表的準確性，不過根據報導，WWDC一開始仍會以軟體為核心重點，將發布iOS 17與iPadOS 17的更新。

而腳本也透露，蘋果將會發布期待已久的頭戴式裝置，除了頭戴式裝置之外，這次也有許多硬體新品將一起亮相，本次亮相新品包含新代Mac Pro，15.2吋MacBook。

軟體亮點上，iOS 17可能會具備智慧顯示功能，可以讓手機成為智慧顯示器，並且加強動態島的使用，其次先前也傳聞Siri將會有所更改，此外在控制中心、專注模式等都會有改版。

不過從腳本中，最值得注意的就是，iOS 17可能將放生iPhone 8系列，使用舊手機的用戶將無法更新到最新版本。

許多果粉也十分關注蘋果最新的產品線AR／VR頭戴式裝置，這款產品已經傳言許久，腳本中的資訊指出，產品與傳聞中一樣，被命名為Reality Pro，採用xrOS系統。而售價也出爐，分別為2899美元與2999美元的價位，約略接近新台幣9萬元，預計將於秋季上市。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
羅志祥戰隊男星遭正宮毀滅！「昨晚做5次」鹹濕對話曝
快訊／桃園火車站旅客落軌　身首分離
快訊／巴特勒領軍末節驚天逆襲　熱火總冠軍賽第2戰奪勝扳平戰局
快訊／台中工地「地面塌陷」！　車輛陷落
少女被20人剝光衣服痛毆！　拖把插下體街頭罰站
快訊／準備上班突昏倒！樹林警分局勤務中心主任命危插管
全台超商都有　陳耀訓「超狂隱藏版麵包」限定搶
快訊／以為在睡覺...男子陳屍路邊
蘋果WWDC腳本曝光！新品價格流出、iPhone 8遭放生

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果WWDC倒數計時！傳iOS 17將有五大升級亮點

蘋果WWDC腳本曝光！新品價格流出、iPhone 8遭放生

快刪！Chrome瀏覽器發現32款惡意擴充外掛　小心竊取個資

叫Siri做事不用「嘿」　蘋果名嘴爆：下周看得到

iPhone電量掉太快？　10招教你維持電池健康

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

蘋果WWDC倒數計時！傳iOS 17將有五大升級亮點

蘋果WWDC腳本曝光！新品價格流出、iPhone 8遭放生

快刪！Chrome瀏覽器發現32款惡意擴充外掛　小心竊取個資

叫Siri做事不用「嘿」　蘋果名嘴爆：下周看得到

iPhone電量掉太快？　10招教你維持電池健康

牛肉麵店反控抹黑！擰抹布水「1細節」網看怒洗1星：完全不怕人看

霸社、RISU外流私密照　王婉諭：數發部上月已承諾研擬防堵

驗DNA「17歲兒子非親生」驚覺被綠…病父不捨繼續養　結局超淒涼

板橋屈臣氏「原地搬家」　年租金飆破400萬成店王

台南開元陸橋7月5日封閉拆除施工　用路人請改道行駛

無緣對誠也！大谷翔平「中6日」對水手　天使教頭看好200局

中年↑愛拍桌、搶麥！她揭住戶大會10醜態：有產階級果然強悍

高中生落海亡...母烈陽下苦守海邊2天　見遺體哭癱自責令人鼻酸

車停海邊整天…一旁放著鞋子釣具！他「採海菜」失聯　海巡急搜救

小黑貓右眼嚴重受傷　忍痛伸頭「討摸摸」好心疼

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位盯新郎　「嚴肅臉」笑翻網友

3C家電熱門新聞

快刪！Chrome瀏覽器發現32款惡意擴充外掛　小心竊取個資

他PO「全黑影片」無內容音樂！點閱竟破4500萬

WWDC凌晨登場！外媒：新頭戴式裝置亮相、iPhone 8遭放生

iPhone電量掉太快？　10招教你維持電池健康

邊充邊用也OK！害iPhone電池短命「關鍵曝」

蘋果WWDC倒數計時！傳iOS 17將有五大升級亮點

對下一代摺疊機有信心　爆料曝：三星預計銷售1500萬台

叫Siri做事不用「嘿」　蘋果名嘴爆：下周看得到

不愛Pixel 7a？　外媒盤點這5款CP值機種

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

iPhone螢幕將「變大變長」　蘋果三年進化一次看

不是iOS 17！蘋果WWDC下周登場　外媒投票曝網友最期待產品

LINE新功能上線！「AI 自拍」生成獨特個人照片

蘋果WWDC宣傳遭網友破解密碼！　曝「VR頭戴裝置」大會揭曉

更多熱門

相關新聞

叫Siri做事不用「嘿」　蘋果名嘴爆：下周看得到

叫Siri做事不用「嘿」　蘋果名嘴爆：下周看得到

彭博記者Mark Gurman推文透露，蘋果公司可能在下周的WWDC23大會上宣佈一項重大改變，就是取消目前喚醒語音助手Siri所需的「嘿，Siri」喚醒詞，用戶只要說「Siri」就可以啟動語音助手。

WWDC將登場！彭博：蘋果「這舉動」暗示將有新Mac

WWDC將登場！彭博：蘋果「這舉動」暗示將有新Mac

蘋果開發者大會6月6日凌晨登場！傳將推三款新品

蘋果開發者大會6月6日凌晨登場！傳將推三款新品

蘋果WWDC確定這天登場！　1新品受矚目

蘋果WWDC確定這天登場！　1新品受矚目

3C「不幸福袋」被瘋搶　他開箱見1物：賺爛了

3C「不幸福袋」被瘋搶　他開箱見1物：賺爛了

關鍵字：

WWDCiPhone 8

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

何志偉遭控肢體性騷道歉了

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

家家曝「阿公見過人魚」：漁船視他們為厄運

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

台志願軍烏克蘭戰場歸來　轉角遇「大批俄軍」愣住

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面