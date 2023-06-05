台灣人「日本必買清單」曝！　第1名被掃貨掃到銷量創新高

▲日本媒體公布台灣人最愛買的日本藥妝第1名。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

隨著疫情解除，各國國境開放，大批訪日觀光客蜂擁而至，光是4月就有195萬人前往日本，僅比4年前疫情爆發之前少了30%。而旅客的到來也帶來巨大消費力，日媒整理了一份外國旅客的必買購物清單，並特別提到台灣人最愛買的產品，該產品甚至有望在本年度創下營業額的新高。

根據《日經亞洲評論》報導，日本當局最新統計顯示，大部分的海外旅客已經逐漸「回歸」。在疫情爆發前，中國遊客占總旅客數的30%，如今雖只剩下不到10%，但是整體人數仍有實質成長，4月已經回復到疫情前的7成。而上百萬的旅行者也確確實實讓當地店家感受到存在感，觀光客的爆買與血拚，更讓部分商品的營業額逼近歷史新高。

▲合利他命Ex Plus強效錠成為外國旅客最愛的保健品。（圖／記者蔡玟君攝）



報導稱，由ALINAMIN製藥所研發製造的維生素B營養補充劑「合利他命」號稱能消除疲勞，而該公司的業務經理Mitsuhiro Tahara則表示，合利他命錠的銷量最快本年度就能創下銷售紀錄。根據《日經亞洲評論》調查，多家藥妝店將合利他命EX PLUS強效錠列為1月外國旅客的銷售冠軍。

《日經亞洲評論》特別提到，台灣旅客最愛買的就是合利他命，儘管合利他命在台灣也有販售，但是因為在日本可以以更低廉的價格購入，因此更加吸引台灣觀光客。數據指出，台灣旅客購買的數量甚至超越疫情前。

不僅如此，由若元製藥推出的腸胃藥「若元錠」也非常受到外籍旅客歡迎，特別是強力若元胃腸錠，有望成為下一個新寵兒。據悉，強力若元胃腸錠2023年前4個月的銷售額比去年同期增加了80%。若元製藥表示，由於大量的市場需求，工廠正在加緊趕工，同時也提到台灣人是最大宗的消費者。

接受《日經亞洲評論》調查的藥妝店表示，目前大部分的收入來源還是依靠台灣人、南韓人以及中國人。