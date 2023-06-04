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日本暴雨再添2死！30多歲男在家遭活埋　老翁陳屍海邊

▲▼日本豪雨土石坍方掩埋房屋。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本豪雨導致土石坍方，許多房屋遭到掩埋。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

日本受到瑪娃與梅雨鋒面的影響，連日降下致災性豪雨，各地災情頻傳，3日才確定有一人因為受困車中，遭洪水淹死，4日再度傳出2死。靜岡縣警方4日在一棟因土石坍方倒塌的房屋中發現一具男性遺體，初步判斷為失蹤的屋主。而同樣在靜岡縣也有一具男性遺體清晨被沖上海岸，疑為日前被大雨沖走的74歲失蹤男性。

▲▼日本大雨 關西國際機場對外鐵路封閉。（圖／達志影像／美聯社）

根據《讀賣新聞》報導，愛知縣一名60歲左右的男子駕車時突遇大雨，受困其中並被洪水淹沒，被救出時意識不明，已無心跳，送院搶救2小時後仍不治身亡。而警消經過1天的搜索，也陸續找到疑似失蹤者的遺體。靜岡縣警方4日在濱松市北區一座被土石掩埋的房屋內尋獲一具遺體，疑似就是失聯的30多歲屋主，接下來將會進一步進行身分確認。

▲▼日本大雨 關西國際機場對外鐵路封閉。（圖／達志影像／美聯社）

靜岡縣袋井市警方4日上午6時接獲路人通報稱，在淺羽海岸發現一具疑似被沖上岸的男性遺體。警方獲報後趕往現場，初步判斷死者是日前因大雨在磐田市失蹤的74歲男子。警方指出，死者身上多處特徵與該名失蹤人士相同，接下來將會持續進行身分確認。

另一方面，和歌山縣一名女性卡車司機連人帶車跌落真國川中，隨後又有一名男子受困於淹水的道路上，目前仍失聯中。

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