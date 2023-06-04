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日本網紅議員被全球通緝！今返國「一下機就被逮」　露詭異笑容

記者王佩翊／編譯

日本爆料系YouTuber、前議員東谷義和（GaaSyy，ガーシー）因涉嫌威脅名人等罪嫌遭日本警方通緝，並被撤銷護照，日本當局更聯合國際刑警組織對其展開全球通緝。而他4日隻身搭乘阿聯酋航空的班機飛抵日本，一下機就被重重警力包圍逮捕。面對媒體時，他本人則是神情自若地對著鏡頭露出笑容。

根據《日本電視台》報導，東谷義和涉嫌於2022年透過YouTube直播，對包含演員綾野剛在內的3名著名人士威脅恐嚇。他3月因自當選參議員後從未出席國會，而遭到罷免。由於被參議院除名，東谷義和失去議員的「不逮捕特權」，警方隨即在同月向東京地方法院申請逮捕令。

儘管警方多次要求東谷義和到案協助調查，但他卻從未現身，持續旅居海外。於是警方與外務省合作，並透過外務省對東谷義和發出護照沒收令，要求他在4月13日以前交還護照，否則護照便失效，而旅居海外的他則成為非法居留。

日本警視廳同時也聯合國際刑警組織，對東谷義和發布全球通緝令。不僅如此，日本警方5月派遣調查人員前往東谷義和所在的阿拉伯聯合大公國，邀請當地警察協助逮捕與搜查。

東谷義和4日搭乘阿聯酋航空航班返回日本，並於當地時間晚間5時左右（台灣時間下午4時）抵達成田機場。在飛機抵達前，更是有近2萬人線上觀察他所搭乘的班機的即時飛行軌跡。

日本警視廳人員則是早早就在現場準備。飛機降落後，待所有乘客都下機，東谷義和隨即被帶到另一個房間，同時當場被逮捕。而他本人身穿淺藍色上衣，雙手被上銬，前後左右被十多名相關人員包圍，身後同時也被拴上牽引繩。

面對大批媒體的守候，東谷義和還多次露出笑容。警視廳接下來將會將他移送至警視廳本部，並正式展開調查。

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