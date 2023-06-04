快訊／何志偉遭控肢體性騷　在他右臂寫電話號碼：記得來找我

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

政壇「#MeToo」風暴持續延燒，民進黨立委何志偉4日遭Y姓民眾爆料，2015年6月在社子島開發說明會肢體性騷擾，據指控，何當時撫摸Y先生的前臂、上臂，並在Y先生手上留下電話號碼。對此，何志偉稍早致歉表示，「性騷擾事件，每個人的感覺都很重要，但若我無心的動作造成對方困擾，我很抱歉，未來志偉與民眾互動的方式會再修正」。

Y先生表示，當時何志偉上台發表結束後，也下來與到場的民眾逐位握手、打招呼，直到來到自己和朋友這邊的時候，完全預料之外的事情就突如其來地發生了，「或許相對其他鄉親而言，我與仁威（指同行的朋友）的確是相對年輕的存在，也可能何志偉原本靠近時就已有所盤算，他先是問了我們怎麼會來，知道我們非地方居民，也是相關專業背景之後，就問我們對於他的阿比達比狂想有何看法，我與仁威直接講明不支持他的方向之後，何志偉一面問我們為什麼不支持他的方案，一面雙眼直盯盯的注視著我，一面一隻手抓住我的左肩、一隻手從我的右手背開始，以刻意、緩慢的方式一路撫上了我的前臂，然後上臂」。

Y先生直言，完全沒預料到民代會以這種程度的身體接觸與民眾在公開場合互動的自己，當下直覺腦中一片空白，完全無法反應地僵坐在那裡，任憑何志偉一路得寸進尺，直到坐在右邊位子的朋友察覺不對勁，喝止何志偉停止他的動作，何志偉才將已快撫觸到自己胸肌的那隻手，悻悻然地收了回去。

Y先生說，「但可怕的事並未到此就結束，何志偉緊接著迅速地抽出了一隻原子筆，在完全未經我同意的情況下，一隻手緊抓著我的右手，另一隻手快速地在我的右前臂上寫下一串手機號碼，然後注視著我，邊做了個打電話的手勢，丟下一句『記得來找我喔，我等你』，就直接從我們的後面離開了」。

Y先生表示，在朋友安撫完處在驚嚇狀態的自己的情緒，稍微回過神之後，只感覺到無比的噁心，將何志偉強硬粗暴寫在右前臂上的那串電話號碼盡快地擦去，後來那天其他上台的與會者的發言、官員的打高空回應，自己也完全記不得了，「滿腦都是我到底做了什麼，才會讓一個根本素昧平生的政治人物，認為他可以在公開場合，以這樣方式接觸他人的身體？」

Y先生也說，希望各種騷擾與傷害不再被相對具權位優勢的人們所建構的「大局為重」所噤聲，雖然或許晚了，但受過傷害的彼此，都能成為編織可以接住更多人的網的一絲繩線，以溫柔撐起堅強。