女記者控遭傅崐萁性騷　國民黨高層反嗆「泥巴戰」：是民進黨轉移焦點

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說好嚴查？　國民黨高層稱傅崐萁性騷案是「泥巴戰」：民進黨轉移焦點

▲▼國民黨副秘書長江俊霆痛批藍營性騷爭議是轉移焦點。（圖／翻攝臉書）

▲國民黨副秘書長江俊霆痛批藍營性騷爭議是轉移焦點。（圖／翻攝臉書）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨近來性平爭議連環爆，而國民黨連日來也砲火猛烈抨擊，卻也被爆出性騷爭議，資深記者董成瑜控訴，曾在公開餐敘時，被當時擔任縣長的國民黨立委傅崐萁性騷擾，傅則急發聲明澄清。對此，國民黨則發聲明表示要嚴加調查，但副秘書長江俊霆似乎與黨中央不同調，在相關報導下方留言反嗆，「這是民進黨在轉移焦點的泥巴戰，爛死了。」

資深記者董成瑜昨（3日）指出，自己曾在公開餐敘時，被當時擔任縣長的國民黨立委抓住她的手，抽開後，對方竟站起來「抱住我的頭親我」，立委傅崐萁則急發聲明澄清。對此，董成瑜也證實加害人確實是傅崐萁，她表示，看到聲明覺得可笑，若傅崐萁以為自己清白，可以請郝龍斌出來澄清，相信他是誠實的人。不久後郝龍斌則發聲明表示自己沒清楚記憶，勸傅崐萁「坦然面對」。

傅崐萁傍晚透過媒體群組表示，「崐萁從政20年以來，從未有利用權力關係對於女性或下屬有任何性騷擾之情事。崐萁珍惜家庭，從政後未曾有任何緋聞，也從未有約女性私下單獨見面。崐萁尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴！」

國民黨強調，堅決捍衛性平與女性權益，沒模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持毋枉毋縱精神，深入調查了解相關情況，會依照事實及證據妥適處理。但江俊霆似乎與黨中央不同調，在相關報導底下留言，反過來指責被害者，「這是民進黨在轉移焦點的泥巴戰，爛死了。」

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