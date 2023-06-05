畫藝縱橫　台師大美研所吳亞倫、林銀星、陳家欣聯合畢業展

▲藝術家林銀星「有教無類—彩墨創作個展」。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

三個不同意趣的當代水墨個展，即日起至18日在桃園展演中心展場同時展出。參展藝術家吳亞倫、林銀星、陳家欣為師範大學美術研究所的同班同學，平日各自在工作崗位上努力，卻因為對藝術有相同的愛好與追求，經常在課餘時彼此切磋，也保有獨立創作的習慣。

此次三人將以「畫藝縱橫」聯合畢業展的形式，帶來「觀石‧映心—吳亞倫創作個展」、「有教無類—林銀星彩墨創作個展」和「哪裡都有貓貓—陳家欣創作個展」，各自演繹擅長的水墨語彙，期待能帶給觀者豐富多元的水墨體驗。

「觀石‧映心—吳亞倫創作個展」以石岩為題材，試圖以複合性的水墨創作，保留東方藝術的精神，用墨分五色、毛筆書寫的線性，揉合西方媒材的語彙，來探討生態與環境的議題，希望能超越了地域和文化的限制，進一步考掘東方媒材內涵思維間與虛實相對的可能。

「有教無類—林銀星彩墨創作個展」以原性、吾家有女和童顏童言三個系列為核心，從第三人的視角來觀察小孩的表情和心境，探討社會、家庭結構、教育改革和3C網路世界的快速變革，對孩童人格發展產生的深遠影響。

▲「畫意縱橫－吳亞倫、林銀星、陳家欣台師大美研所聯合畢業展」。（圖／文化局提供）

「哪裡都有貓貓—陳家欣創作個展」意圖探索、展示現代人對貓咪的執著和熱情。貓咪的身影彷彿已經融入了現代生活中的每一個角落，無論是商品、創作還是其他形式。為什麼人們對貓如此執迷？貓貓的魅力在哪裡？創作者意圖以她的水墨創作來探討與展現。

這三個展覽即日起將於桃園展演中心1樓展場同場展出，表現了當代水墨創作的多種可能——題材涵括了生態與自然環境的議題、當代社會與教育的觀察、還有貓咪的各種身姿及魅力，形式上也對傳統水墨的做出了突破及挑戰，希望能帶給市民朋友們獨特的藝術體驗。歡迎喜愛藝術及當代水墨的市民朋友們，把握時間前來欣賞三位藝術家的創作！