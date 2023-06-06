上訴被駁回「須賠范雲8萬元」　陳雪生聲明：我無任何性騷擾意圖

▲台北地院6日駁回陳雪生上訴，然陳尚未回應。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委范雲控國民黨立委陳雪生，在2020年7月14日立法院會審查監察院人事案時，在藍綠肢體衝突期間用肚子頂她背部3次，因此提告求償精神撫慰金50萬，而台北地院今（6日）二審判陳雪生賠8萬元確定。只是，陳雪生截至發稿前並未回應，但昨晚已透過臉書發表三點聲明，強調以他跟范雲的身高，范雲的說法與事實不符，且他斷無任何性騷擾的意圖。

2020年7月14日審查監察院人事案，國民黨團占領議場而與民進黨爆發肢體衝突，事後范雲指控陳雪生用肚子頂她背部3次，涉及性騷擾，然而陳不僅未道歉，還嘻笑反嗆，范雲最後到台北地院提民事訴訟，求償精神撫慰金50萬元。2021年12月台北地院一審判決出爐，陳雪生須賠償范雲8萬元，然陳不服提上訴，只是今被台北地院駁回，確定須賠范雲8萬元。

記者今致電詢問陳雪生，只是截至截稿前，尚未取得陳的回應。不過早在上訴被駁回前，陳雪生昨晚已透過臉書發表三點聲明：第一、2020年7月14日立院審理監察院院長人事案時，因當時現場混亂，在場委員均有肢體接觸，他身高近190公分，而范雲不足160公分，客觀上顯然不可能有本人肚子碰撞范雲臀部的情形，此節亦為台北市政府性平會調查屬實，故范雲稱他有以肚子碰撞其臀部云云，顯然與事實不符，故他認為實有澄清的必要性。

陳雪生說，第二、另因他於公開場合突遭范雲不實指控性騷擾，為捍衛個人清譽，他於當場表示「我對你沒興趣」的主觀想法，或因情急之下用詞稍顯粗魯，但此乃因他對於范雲的指控實感氣憤，是為了捍衛個人聲譽，斷無任何性騷擾的意圖。

陳雪生再說，第三、至於范雲嗣後對外透過媒體無據指摘他為馬祖王，數度騷擾職員的指控等，此部分則全無證據，無奈法院對此毫無根據的誹謗行為認定無罪，實為司法已死，然他希冀范雲切莫藉機蹭熱發燒議題，亂潑髒水。

陳雪生也強調，他從政多年，為國為民，廣受馬祖居民之信賴與肯定。經此爭議，今後定會在性別議題上抱持謙虛態度持續學習。

▼范雲6日告陳雪生性騷獲勝訴，出面受訪。（圖／記者黃彥傑攝）