一個人扛下28%交易量的股票　新竹老牌花生醬二代炒股被判刑

▲老牌花生醬後代「海福源」負責人曾廷海因證券交易法遭判刑。（圖／免費圖庫）



記者陳凱力／新竹報導

「福源花生醬」創辦人曾和昌過世後，他的兩個兒子曾廷海、曾俊強曾因家產處置意見分歧大打出手而登上新聞版面，目前福源花生醬由弟弟曾俊強經營，而曾廷海則自立門戶「海福源」。日前曾廷海因利用人頭戶頻繁密集的買賣，遭新竹地院認定左右手交易、哄抬股價，依證券交易法第171條第1項第1款之製造證券交易活絡表象罪，處有期徒刑3年4月。

檢方調查，負責人曾廷海於2014年至2015年間，透過證券營業員以不知情的親友名義連續下單，哄抬麗正公司股價，其中曾透過自己及親友的名義共成交4萬8499仟股，佔麗正股票市場總成交量的28.32％，其中有42個交易日佔當日市場總成交量5％以上，藉此引誘散戶投資人進場交易。

曾廷海坦承以自己或他人名義買賣麗正公司股票，但否認犯行，辯稱只是股票買來賣去想要賺取差價。

法官認為，曾廷海以自己掌握的人頭帳戶對正麗公司股票進行買賣，但實質上是同一人的左、右手相互買賣，對實際掌控這些人頭戶之行為人而言，不僅無法賺取任何價差、無任何獲利，反需要支付成交後的「證券交易稅」及「手續費」，倘若一再反覆，甚至在同一交易日內密集反覆為之，顯為極不合理的交易行為，在邏輯及交易常理上，根本無法做出任何合理解釋。

因此，法官認定，曾廷海並無買賣真意，只是為了製造正麗交易活絡之假象，利用一般投資人盲從搶進心態，進而遂行其操縱、影響股價並從中獲利之目的，依證券交易法第171條第1項第1款之製造證券交易活絡表象罪，處有期徒刑3年4月。