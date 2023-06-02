快訊／天宇工業爆內線交易　董事長兄弟訊後各交保20萬

▲天宇工業董事長吳祖瑜涉內線交易遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司天宇工業董事長吳祖瑜等人，涉嫌在4年前公司發布利多重訊前，先私自買股，等訊息公布股價上漲後賣出獲利數十萬元，台北地檢署2日指揮調查局兵分8路展開搜索，並依違反《證券交易法》罪嫌，約談7名被告到案後，經檢察官複訊，吳祖瑜被諭令依內線交易罪嫌交保20萬元，擔任董事的弟弟吳祖銓同樣20萬元交保。

2019年間，主要由吳氏家族經營的天宇工業(8171)，公告處分孫公司Sharp Developments Limited股權，因而間接轉讓昆山子公司的100%股權，交易總金額達人民幣8238萬7500元(約台幣3.6億元)，對公司營運是個重大利多消息。

▲吳祖瑜的弟弟董事吳祖銓。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，吳祖瑜在內多名家族股東，涉嫌在公告前，進場買股，等公布重大訊息後賣股，涉案人各獲利約數萬元，檢察官鄭少珏2日指揮調查局新北市調處，依涉犯《證交法》內線交易罪嫌展開搜索約談。

天宇工業成立1983年，主要由吳氏家族經營，資本額約5億，1999年在江蘇昆山設廠，2011年上櫃掛牌，曾獲頒青創楷模獎及CES全球三大電子產品展的創新獎，跨入鋰電池產業後，目前主要產品包括無線通電器、行動店員、手機配線，電動機車電池模組等，客戶包括HTC、華碩、廣達、和碩、神達、TomTom等。