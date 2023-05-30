貪心女婿抵押房子偷買股賺百萬　岳父「聚餐洩密」愧疚當庭道歉

▲時任原為上櫃公司百略醫學科技（股票代號4103）副總經理江台雄，將公司洽談併購案利多消息在家族聚餐時分享，導致女婿及親友紛紛偷買股獲利。（示意圖／免費圖庫）

記者黃宥寧／台北報導

原為上櫃公司百略醫學科技副總經理的江台雄，得知公司與滿得投資洽談併購案，卻在家族聚餐時提及，其唐姓女婿得知後，立刻拿房抵押借款，偷買75張百略股票不法獲利115萬餘元，北院依違反內線交易罪處1年7月、緩刑3年，向公庫支付5萬元。至於，江台雄及女兒等共5人士院審理，今（30日）開庭江當庭向所有被告道歉，請求緩刑。

2018年1月13日百略公司與滿得公司協商併購契約時，發現交易條件涉及位在大陸子公司鴻邦公司，而江台雄當時在子公司擔任負責人，也被召回台說明鴻邦營運狀況，江男因此得知公司將被併購利多訊息，當時並依規定簽下保密書，禁止對外洩露風聲。

百略公司於2018年3月21日召開由臨時董事會成立的併購特別委員會，通過股權轉換契約，並在當天傍晚在公開資訊觀測站公告，由滿得投資以每股新台幣84.74元收購百略100%股權，溢價17.85%，併購總金額超過93億元。

豈料，江台雄在同年2月底與親人聚餐時，把百略將被併購訊息告訴家人，唐姓女婿得知後，竟然就趕在3月1日前，把名下位於北市文山區房子拿去抵押借款，並賣掉二手音響換取現金，買進75張百略股票，之後陸續賣出不法獲利達115萬6200元。

北院審理後，認唐男違反證券交易法之內線交易罪，處有期徒刑1年7月。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，需向公庫支付5萬元，並接受法治教育課程2場次。

士院今就江台雄及其女兒等5人開審理庭，江的女兒向法院請假未到，其餘4人均當庭認罪，並請求緩刑或免除其刑。審判長認，4人均未提出附帶緩刑條件，當庭詢問被告意見。

72歲江台雄向審判長說，女兒證券戶都是他在使用，女兒不知情，接著打親情牌說：「做父母都會想多留一點給小孩，為人父母初念才會犯下錯」，但所幸投資人沒有因為該犯意造成很大損失，真的感到慶幸。

接著內疚說，對於浪費社會、司法資源深在此表達歉意，又基於一時善意卻將親友拖下水深深致歉。最後說自己現在完全是吃老本，請求法院減緩個人負擔，願捐10至15萬支付公庫。

其餘3名被告不法獲利約40餘萬元，均稱目前無收入，可支付3至5萬公庫。公訴檢察官表示意見說，司法查緝成本高、犯罪黑數多，證券市場投資人多，若被告要求緩刑只捐一點錢，僥倖逃過刑罰，比例不符。

審判長聽完後說，支付公庫金額將由合議庭審酌，訂於7月11日宣判。