指台肥處分26億土地疑涉內線交易　王鴻薇：請金管會、檢調即刻查

▲立委王鴻薇（左）偕同律師柯晨晧25日舉行「檢調快查！王鴻薇爆台肥處分26億土地疑涉內線交易」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（25日）偕同律師柯晨晧在立法院舉行記者會，指台肥處分新竹市土地，以26億賣給達麗建設，卻於結標日16天後才發布重訊，涉嫌違反證交相關法規及背信罪，疑涉內線炒作，要求檢調盡速查辦。

王鴻薇表示，根據檢舉人提供的資料，得標的達麗建設董事長謝志長曾致電給台肥董事長黃耀興，要黃不要在4月19日公告決標，因為決標後5日就要繳30％預付款。王鴻薇說，台肥身為上市公司，是否可以這樣私相授受，檢調應該查清楚。

柯晨晧指出，根據《公開發行公司取得或處分資產處理準則》，得將相關資訊在金管會網站上公告申報，台肥公司實收資本額98億，這筆土地交易金額26億，佔了37%多，但台肥公司土地交易案今年3月16日公開招標，4月17日開資格標、4月19日開價格標同時當場宣布決標，但台肥公司卻一直到了5月5日才發布重大訊息，這已經公然違反相關規定

王鴻薇補充，根據農委會提供資料，4月17日開資格標、4月19日開價格標，從股市上觀察4月19日到5月5日，台肥股票在沒有其他消息面基本面支撐下，一路從56.9塊，最高漲到59.5塊，短短十天中間價差達到2.6塊，這是不是內線交易？到底有沒有鬼？台肥都需要說明清楚。

王鴻薇批評，黃耀興身為公股代表，作為派任黃耀興的農委會，不應坐視不管，這其中是否違規？是否有內線交易？台肥公司為何不依照規定發布重訊？請金管會以及檢調單位即刻調查。