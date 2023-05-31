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外流私密自拍　霸社惡人還PO受害女「身分證、護照」：謝謝XXX

▲▼有人在臉書社團「霸社」散布女性私密照及個資。（圖／翻攝自Dcard）

▲有人在臉書社團「霸社」散布女性私密照及個資。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

臉書社團「霸社」曾多次惹議，包括爆出散布女性私密影像、貼文嘲諷及罷凌公審他人等事件。就有網友發現，現在竟有貼文者不僅PO女性私密照，還附上當事人個資，像是身分證、護照資料，傻眼直呼太誇張，也引發眾人群起撻伐。

有網友在Dcard爆料「霸社誇張外流，連個資都發出來」，貼出多張截圖，「這人是多猖狂，連個資和護照都直接發出來的，能碼的我都碼了，讓你們看看霸社噁出個什麼新花樣。」

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只見社團中的發文者貼出私密照片之餘，還曝光當事人身分證、護照，文中直呼，「看到請謝謝XXX（當事人本名），不要內鬼我」、「謝謝XXX，下次手機別亂丟，記得影片多拍點」、「現在外流都要實名認證基本的，謝謝XXX，前天剛過生日，祝福一下吧！」

▲▼有人在霸社散布女性私密照及個資。（圖／翻攝自Dcard）

▲還有受害者被曝光護照。（圖／翻攝自Dcard）

原PO之後又表示，「原文看似刪了，愛發又會怕。」但他也補充，對方短時間內就發了三、四篇，可能是被提醒會被告，怕付不起和解金，所以才把文全刪了，帳號也關閉。另外，他還貼出一張截圖，應該就是發文者本人的發文，聲稱「對不起，我是不是太狠了？怕被內鬼，證件系列到底要不要發？」

▲▼有人在霸社散布女性私密照及個資。（圖／翻攝自Dcard）

▲發文者稱這些為「證件系列」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，Dcard網友群起撻伐，「好扯，沒加進去霸社，看到這個真的顛覆我三觀，傻眼」、「為什麼連身份證跟護照影本都能取得？太扯了吧」、「有看到這篇，看完直接離社，我原本以為這社團是反諷搞笑的」、「為什麼一堆人覺得自拍就可以『被』外流啊」、「已經是n號房的程度了吧」、「跟偷拍社團一樣可怕」、「我要是知道有朋友在霸社裡面，我一定會跟他絕交。」

還有多名網友指控，在霸社散布個資的人，除了大頭貼盜用他人照片，工作地點等個人訊息也都不是真的，只是個拿來發文的假帳號。遭盜照片的苦主就現身，「fb大頭照是我本人，我也被盜用照片，稍後會去警局備案。」

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