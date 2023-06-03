女員工遭襲胸嚇呆！補習班老闆辯「沒反應不算性騷」　法院判決曝

▲一名女員工遭老闆襲胸，當下嚇到不知所措，不料對方竟因此認為「不算性騷」。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

一名在補習班擔任櫃檯人員的女子，日前應負責人要求到地下室搬東西，不料對方卻以「休息一下」為由趁機對她環抱、襲胸，讓她嚇得不知所措，直到下班後向男友哭訴事件才曝光。負責人事後辯稱，女子在事發後的舉止與態度都沒有異常，否認性騷。對此，法官認為，每個人對突發事件反應不同，不能據此認定沒性騷，判處負責人有期徒刑6個月，可易科罰金。

根據判決書，這起事件發生在2020年8月15日中午12點左右，補習班負責人要求被害女子和他一起到地下室把東西搬到4樓教室內，女子不疑有他便一口答應，但負責人卻在2人整理東西時，突然一把將女子抱住，還說是要「休息一下」。女子因受到驚嚇，當時並未有所反抗。

被害女子證稱，2人將東西搬到4樓後，負責人找她進教室聊天，起初並無異狀，但在話題結束時，負責人突然把椅子拉到她身邊，先是碰她的手問是在哪裡做美甲，還用手指摳手心，之後又把她拉到胸口前貼著耳朵親，並說「再休息5分鐘」，隨後就把手伸進她的衣服內襲胸，她這才嚇得趕緊拒絕，並藉故離開。

▲女子事後向男友哭訴，案件才曝光。

女子的男友作證表示，當天他去接女友時，女友不斷發抖、哭泣，還抗拒他的碰觸，過了一陣子才將事件經過全盤說出。為此，2人把事情告訴女子阿姨，也在隔天把此事告知負責人的妻子，之後就由女子阿姨及負責人的妻子處理。

負責人事後否認犯行，表示當天搬完東西很累，2人只是坐著休息、聊天，他並沒有碰到對方。他的委任律師則稱，女子對於性騷行為的時間、次數與秒數描述不一致，且當天離開前還和現場老師聊天10分鐘，期間都無異常，當天現場也有許多老師、學生，女子卻沒大聲呼救，甚至留下來與負責人單獨工作一段時間後才離開，質疑性騷擾一事的真實性。

新北地院審理指出，被害女子對於過程都能具體詳述，證述始終如一，且事發當下受到驚嚇，不能苛責她未記得實際秒數、次數，這些細節也不是此案重點，而每個人對於突發事件的反應也不同，不能因女子在事後看似沒特殊反應就認定敘述情節不實。

另外，法官調查，負責人在案發後曾對女子家人道歉「真的對不起，真的不是故意的，我不曉得當初為什麼會那樣，因為我把她當自己的小孩在看待」，她的妻子在和被害家屬商談此事時也提到「我先生做錯這個是事實」，因此不採信負責人的辯詞，依性騷擾防治法性騷擾罪處有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。