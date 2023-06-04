馬路竟是「瀝青地毯」！承包商辯德國技術　38秒畫面太傻眼

▲民眾抓包承包商偷工減料，居然徒手可以把新鋪好的馬路掀起。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印度遭踢爆出現劣質道路工程，民眾發現新鋪好的馬路居然可以徒手掀起，因為承包商只把瀝青鋪在地毯上，在38秒畫面曝光之後，引爆民怨。雖然承包商宣稱這條道路採用的是德國技術，但很快就被抓包說謊，如今中央政府已介入調查。

When Kaleen Bhaiya ventures into Road construction The contractor made a fake road— with carpet as a base! #Maharashtra #India #Wednesdayvibe pic.twitter.com/6MpHaL5V6x — Rohit Sharma (@DcWalaDesi) May 31, 2023

綜合NDTV、Lokmat Times報導，這起事件發生在馬哈拉施特拉邦的賈爾納區，原本這條路的狀態相當糟糕，有關單位依據總理農村道路計畫新鋪設這條道路。在修建過程中，當地承包商宣稱採用德國技術，但很快就被當地民眾抓包偷工減料。

依據38秒影片，民眾蹲在地上徒手就能把馬路掀起，仔細一看，原來承包商只是把瀝青鋪在類似地毯材質的布料上，且掀起後輕輕一踩，大塊瀝青直接掉落。

這起事件引發民眾不滿，相關畫面在網路瘋傳。中央政府已派出小組介入調查，前往現場評估道路項目的進展，檢查品質，詳細報告將於近日提交。