初步調查結果出爐！印度列車疑開錯軌道奪近300命　官員：是人為失誤

▲印度有3輛列車相撞後造成近300人死亡。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印度2日晚間發生3輛列車相撞意外，導致近300人死亡、逾900人受傷，成為印度最嚴重的鐵路意外之一。印度一名鐵路局官員透露，初步調查發現，這起列車相撞意外是一輛貨車突然駛入錯誤的軌道而引起，懷疑這可能是人為失誤所致。

《印度斯坦時報》取得克勒格布爾（Kharagpur）鐵路局的控制室畫面，顯示開往清奈（Chennai）的「科羅曼德快車」（Coromandel Express），在當地下午6時55分左右穿過巴哈納加爾巴扎爾火車站（Bahanaga Bazar）。

▲由於民眾與急救人員正忙著搶救受困人員，因此被拉出車廂的屍體只能被堆疊在地上。（圖／CFP）

豈料，「科羅曼德快車」突然從主線軌道脫軌，撞上了停在環線軌道上的貨運列車後翻覆。報導稱，事發現場共有4條鐵路軌道，其中有2條是主線軌道，另2條則為環線軌道，而「科羅曼德快車」原本預定的軌道是主線而非環線。

印度一名鐵路局官員表示，「科羅曼德快車」撞上貨運列車時的時速高達127公里，而開往西孟加拉省豪拉（Howrah）的「豪拉特快車」（Howrah Superfast Express）也在數分鐘後與「科羅曼德快車」相撞，導致這起意外演變成如此嚴重。

這名不願具名的官員指出，當局目前還要對「科羅曼德快車」進入錯誤軌道的原因進行詳細調查，但就表面訊息來看，這似乎是一起人為失誤所導致的意外。