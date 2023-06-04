陸神舟15號返回地球　太空人第一餐吃米粉、餃子、雞湯麵

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸神舟十五號載人飛船返回艙4日返回地球，於上午6時33分成功在東風著陸場著陸，3名太空人順利出艙，身體狀況良好。有趣的是，時隔半年回到地球，3名太空人各自選擇了不同的早餐，包含雞湯麵、撫州米粉、豬肉大蔥餃子，以及常德米粉。

根據《央視》報導，3名太空人費俊龍、鄧清明、張陸4日7時9分順利出艙，健康狀態良好。費俊龍出艙受訪時表示「神舟十五號乘組圓滿完成在軌所有工作和任務，順利回到祖國，我們感覺良好。」

▼神舟十五號載人飛船返回艙。（圖／翻攝新華社）



鄧清明指出，「此刻我非常思念家鄉和親朋好友，也更加相信夢想的力量、堅持的力量。無論年齡多大，能夠被祖國需要就是最幸福的。」

張陸則說，在空間站時，他經常透過舷窗向外眺望，尋找祖國，尋找家鄉，尋找洞庭湖，「現在任務結束，我們會盡快調整狀態，投入訓練，隨時準備再次出征太空。最後，還有一句話想與大家分享：眼有星辰大海，胸懷赤膽忠心！」

▼太空人張陸。（圖／翻攝新華社）



時隔半年重返地球，3名太空人的第一份早餐各有不同，江蘇崑山的費俊龍，早餐是一碗雞湯麵，還要兩個煎雞蛋和一份青菜；來自江西宜黃的鄧清明，早餐選了撫州米粉，又點了一份豬肉大蔥餃子；來自湖南漢壽的張陸，則選擇了常德米粉和漢壽玉臂藕。

神舟十五號載人飛船於2022年11月29日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。3名太空人在軌駐留期間，完成大量空間科學實驗，進行了4次出艙活動，完成艙外擴展泵組安裝、跨艙線纜安裝接通、艙外載荷暴露平台支撐桿安裝等任務，配合完成空間站多次貨物出艙任務。