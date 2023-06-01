不是邊充邊用！3C達人實測1年　害iPhone電池短命「關鍵曝」

▲充電習慣影響手機電池健康度。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

換了新手機之後，誰都希望能用上好幾年，養成好習慣就很重要，尤其是充電習慣，深深影響電池健康度，以及手機續航力。3C達人Tim哥多次在YouTube頻道分享小技巧，他就曾表示，自己有支iPhone13 Mini拿了1年，電池健康度仍是100%，曝光最重要的觀念是「別讓手機發燙」，也分享幾招減少手機發熱機率。

Tim哥曾在YouTube頻道「3cTim哥生活日常」發影片，指出真正影響電池壽命的是「高溫發熱」這件事，因此他用iPhone13 Mini實測1年，發現只要別讓手機發熱發燙，電池健康度還能維持100%。

他解釋，充電過程中有氧化與還原反應，而化學反應對溫度最敏感，因此邊充電邊看影片、打遊戲，手機處於高速運行，晶片同時有大量熱能出來，在「溫度的疊加」下，可能破壞電池裡的化學物質，影響電池健康度下降。不過，這不代表不能邊充邊用，關鍵是「不要讓手機發燙」，一旦發現升溫，就想辦法幫手機降溫。

▲想邊充電邊玩iPhone，別讓手機發燙即可。（示意圖／記者許力方攝）

另外，鋰電池的壽命與「完全充放電的循環次數」也有關，他指出，在常溫環境下充電，有利於延長電池壽命，最佳電池容量是處於40%至80%，手機電量不會過低，同時也能延長電池循環次數。

另外，總結Tim哥曾提及的充電注意事項，會發現其實並不難做到，快把這些小細節筆記起來：

►打開「最佳化電池充電」：這招能讓iPhone記住每日充電模式，當電量充到80%後，充電速度便會放緩。

►隨用隨充：讓手機電池維持在40%～80%就好，避免手機電池隨時都被充到100%，也別用到低於20%電量再充電。

►使用認證過且功能正常的充電設備：Tim哥表示，用對充電設備，習慣充電整晚，或充整天都沒問題，不過每周可以把手機開關機一次。

►注意手機溫度、環境，維持在0度至35度左右：這是最關鍵的一點，因為很多習慣其實都與這點有關。Tim哥表示，如果有辦法不讓手機發熱，其實邊充電邊用也沒問題，因為只要手機不升溫，就不會影響電池。另外，若總在潮濕悶熱的地方充電會傷電池，要避免這樣的環境。

►最好收起快充：Tim哥表示，手機充電時會產生熱量，快充時更明顯，因為電壓跟電流都是比較大的，所以發熱情況會增加。若是真的要用快充，充電時盡量不要用手機，或是想辦法讓手機降溫，也可以換成5W的豆腐頭，不過可能掉電會比充電還快。