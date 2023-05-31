陸網傳馬斯克密會寧德時代老董　或談及北美共建動力電池廠

▲陸網傳出一張馬斯克（Elon Musk）與寧德時代董事長曾毓群並肩而行的照片。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）昨（30）日前往大陸訪問，在與大陸外交部長秦剛會面後，陸網也流傳出一張馬斯克與動力電池龍頭「寧德時代」董事長曾毓群的照片。照片流出後，寧德時代及馬斯克本人皆未證實或否認此次密會的真實性，不過，外界認為，雙方會談或和上海儲能超級工廠及共建北美電池工廠有關。

▲特斯拉CEO馬斯克與大陸國務委員兼外交部長秦剛會面。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，5月30日，特斯拉首席執行官馬斯克抵達中國，並與國務委員兼外長秦剛在北京會面。當天下午，網路平台也流傳出一張馬斯克與全球動力電池龍頭寧德時代董事長曾毓群會面的照片。照片上，雙方在某酒店大堂並排前行，距離緊密，表情輕鬆愉悅。

特斯拉在2023年5月宣布要在上海建設全球第二家超級儲能工廠「megapack」，按計劃，該儲能工廠將從寧德時代採購磷酸鐵鋰電池電芯。據了解，特斯拉在2019年推出瞄準公用事業級儲能市場的大型儲能系統Megapack，奠定全球大型儲能市場龍頭地位。

同時，寧德時代近期也釋出最新的儲能高溫電芯技術成果，該技術採用耐高溫石墨負極材料和特製電解液，在超過35℃的條件下依然保持良好的衰減特性，無需冷卻系統及外部輔助電源優化系統運行性能及效率，實現免維護，區別於傳統的外部加熱方式，該電芯通過先進的自加熱技術實現均勻加熱，杜絕熱傳遞損失，進一步提高光儲系統綜合效率和穩定性。

外界分析，寧德時代的最新高溫電芯技術有極大可能應用在特斯拉上海Megapack超級工廠的產品中，再加上寧德時代也有可能採取和福特汽車的合作模式一般，在北美選地和特斯拉合作建廠，以因應特斯拉北美廠的電池需求。