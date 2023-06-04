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不單純？義大利遊船沉沒　21乘客「全是情報特務」倖存者詭異消失

▲▼義大利與瑞士交界的馬焦雷湖（Lake Maggiore）發生4人死亡的船隻翻覆事故，船上23人有多達21人具有情資單位背景，令人起疑。（圖／路透）

▲義大利與瑞士交界的馬焦雷湖發生一起4死船難，船上23人有多達21人具有情資單位背景，令人起疑。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

義大利馬焦雷湖（Lake Maggiore）是位於與瑞士交界的阿爾卑斯山南面湖泊，上月發生一起啟人疑竇的船隻翻覆事故，當時船上載有23人，其中4人不幸溺死湖中。由於除了船長夫婦之外，其餘21名乘客全員都具有義大利或以色列情報單位背景，且倖存者事後突然銷聲匿跡，引發外界質疑背後並不單純。

根據衛報、BBC報導，一艘大約15到16公尺長的船屋「古杜里亞號」（Gooduria，意即歡樂）於5月28日在義大利西北部馬焦雷湖，因突如其來的一場風暴遭吹翻沉沒。據信，當時強風的風速超過每小時70公里。負責調查事故原因的檢察官諾切里諾（Carlo Nocerino）表示，這艘船只能容納15人，但當天超載8人，目前船隻仍卡在湖底，打撈可能得花2到3天時間。

報導指出，這次遊湖是為了慶祝船上某人的生日，但船上23人中除了義大利籍船長卡米納蒂（Claudio Carminati）與他的俄羅斯籍妻子博茨科娃（Anya Bozhkova）之外，其餘21人全都具有情治背景，其中8人現任或曾經為義大利情報單位工作，與以色列情報部門有關的則有13人。

▲▼義大利與瑞士交界的馬焦雷湖（Lake Maggiore）發生4人死亡的船隻翻覆事故，船上23人有多達21人具有情資單位背景，令人起疑。（圖／路透）

▲許多倖存者事發後匆匆離開住宿地點或醫院。圖為義大利當局人員搜索現場。（圖／路透）

據義大利《晚郵報》報導，正在因沉船、過失殺人等罪嫌接受調查的卡米納蒂陳述，「在30秒內，一場災難降臨在我們身上。船立刻就翻了，我們掉進水裡。」他還向調查人員說，出發前並未有惡劣天氣的預報。他50歲的妻子博茨科娃擁有義大利居留許可，據稱她不會游泳。

這起事故導致了2男2女、共4人死亡，其中62歲的艾隆齊（Claudio Alonzi）與53歲的芭諾比（Tiziana Barnobi）曾為義大利情報部門工作。另一名死者是以色列情報及特殊使命局（Mossad）的退休特務埃雷茲（Simoni Erez），以色列當局證實退休情報員死亡，但避談受害者姓名。

令人起疑的是，船難倖存者在得救後匆匆收拾行囊，並離開了當地住宿或醫院，且找不到接受治療或預定飯店的文件，以色列方面也在29日迅速派遣2架商務飛機至米蘭，疑似是接走了倖存者。

《晚郵報》提及的一種可能是，這些情報員聚集在馬焦雷湖是為了監視俄羅斯寡頭，據傳俄國寡頭持續在當地置產，將資金從瑞士轉移至義大利，以規避西方金融制裁。另一種猜測是，以色列特務在監視伊朗公司與設在義大利倫巴底（Lombardy）大區工業區部分軍民兩用技術公司的關係。

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