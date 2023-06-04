3歲女兒遭輾亡昨告別式　父嘆「她帶天命」喚醒對行人的重視

▲台南女童遭撞亡，余父（左）在告別式上致詞。（圖／記者林悅攝）

記者劉人豪／台南報導



5月8日台南北區成功路口一對母女過馬路時，遭左轉車迎面撞倒輾過，造成3歲女童慘死、母親重傷，昨(3)日是女童告別式，重傷母親坐輪椅出席，余姓父親也於結束後在臉書PO文，除了感謝各界關懷，也說女兒或許是個帶天命的孩子，用生命來喚醒政府、以及社會大眾對於行人的重視。

▲▼3歲女童昨天舉行告別式。（圖／林悅攝）

徐父發文指出，2年8個月前，女兒誕生在新冠肺炎時代，她沒有被疫情擊倒，沒想到卻在守規矩守秩序的斑馬線上喪失了他幼小的生命，「是運不是命，是命躲不過」，發生事情的當下，他只能強忍著悲痛往前走，因為還有太太需要照顧。

▲台南孕婦駕車撞上過馬路母女，3歲女童當場遭輾斃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

徐父認為，想讓女兒的犧牲有價值，台灣不重視行人安全的問題，長久以來一直存在，這不單單是政府的責任，包含自己在內的所有人都需要正視這個問題，喪失愛女的痛，不是言語能夠形容，不是文字能夠敘述，當發覺女兒與妻子的車禍案件，由社會新聞演變成眾所矚目的全國新聞時，他一直告訴自己，一定要冷靜不能讓女兒白白犧牲。

徐父說，事發之後，只能對自己對太太對家人朋友說，女兒或許是個帶天命的孩子，用不到三歲的生命來喚醒政府、以及社會大眾對於行人的重視，謝謝各級政府長官針對這個事件，所發布的改善措施，「或許這些措施會造成我們每個人的麻煩，但我相信每個人在開車騎車時，多花幾分鐘，來換一條寶貴的生命絕對值得」。

徐父表示，一個人真正的離開，是再也沒有人記得他，因此女兒不會離開，「因為她永遠活在我們的心中。」