脫口「于美人奶沒比較小」挨批失言　朱學恒道歉了

▲時事評論員朱學恒風格嗆辣，但近日發言挨批失當。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

社會近日高度關注政壇性平事件，許多公眾人物昔日言行都被一一檢視，時事評論員朱學恒5月25日接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時，脫口「于美人奶也沒有比較小」，挨批言行失當。對此，朱學恒4日表示，若是于美人感到介意，他願意向于美人致歉。于美人也證實，她已接受朱的道歉，相信朱沒有任何惡意。

朱學恒當時在影片中評論民進黨區域立委提名策略，批評民進黨主席賴清德、提名策略小組召集人潘孟安不懂網路，藝人「雞排妹」鄭家純是正負相伴的話題人物，適合賣寫真集、賣飛機杯，但不適合出來當政治人物，政治人物很黑很髒的，需要多一個「前科犯」嗎？民進黨這麼大的招牌跑去蹭一個賣飛機杯的，在開玩笑嗎？

對於中正萬華立委提名，朱學恒一度脫口說：「我要講的是，我這個最公道了，就是你找雞排妹出來幹嘛呢？（以無黨籍競選立委的藝人）于美人奶也沒有比較小」，而主持人黃光芹試圖談回前一個話題說，「（民進黨）要立刻否認（提名雞排妹）啊，沒有這回事」，但朱學恒續指：「什麼沒有這回事，于美人奶沒有比較小」。

對此，朱學恒今天受訪回應，他跟于美人很熟，可以去問于美人，若是于美人不介意，就沒關係，但若于美人感到介意，他願意向于美人道歉。

于美人稍早答覆媒體說，「朱學恆已經立刻向我道歉了，我接受！老朋友了，我相信他沒有任何惡意」；她說，最近，有關性平的議題除了「華山怒吼」表達憤怒之外，她還正更嚴肅並深層的理解中，現在社會上的性平空氣過度緊繃，這對未來兩性如何相處都是新的學習。

于美人並指，她非常同意台北市前副市長黃珊珊昨天的說法：「這個事件告訴我們各政黨和團體及企業，都要回頭檢視性騷擾的申訴管道是否完備」。她強調，這件事可以先做，也必須先做。