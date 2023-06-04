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下一個輝達！　華爾街看好「1晶片大廠」乘AI浪潮而起

▲美國總統川普以國安為由，阻止半導體大廠博通（Broadcom）以1170億美元（約新台幣3.4億元）併購晶片大廠高通（Qualcomm）。（圖／路透社）

▲華爾街認為，博通AI晶片業務發展可期。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

博通（Broadcom ）近日公布超出市場預期的財報後，華爾街分析師紛紛點名該間網通晶片大廠，認為它是繼輝達（Nvidia）之後，下一個受惠於激增的AI基礎需求的公司。

綜合外電報導，博通（AVGO）日前發布2023年第二季財報，截至4月底營收高達87.33億美元，超出市場87.2億美元的預期，年比增加8％；晶片業務營收也有超過68億美元，年增9％。

博通預期明年的財政年度，單是AI相關業務營收就上看約75億美元，摩根大通分析師預計，若符合預期，博通將成為該領域第二大半導體晶片供應商，在輝達之後，但超越英特爾、超微及邁威爾科技。

分析師指出，Google及其母公司Alphabet已是博通ASIC晶片的客戶，占其營收超過20億美元，Meta預計在接下來2年也將成為博通客戶。

分析師預期，Google明年發給博通的訂單，可能達到TPU晶片銷售額超過40億美元的價值，年增至少30％。

AI熱潮讓分析師看好博通發展，Benchmark Research將目標價從770美元上調至950美元；海納國際集團（SIG）則從785美元上調至910美元；瑞穗證券從720美元上調至840美元；Truist Securities從700美元上調至890美元。

不過博通一項隱憂已經浮出檯面，轉向AI發展可能影響該公司傳統數據中心的業務，ruist Securities分析師在一份報告中表示，現有收入遭到蠶食，可能代表AI在博通長期業務增長方面增加2％左右。

對此，博通表示現在判斷AI是否會蠶食其目前業務還太早。

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