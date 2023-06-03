傅崐萁駁性騷疑雲　受害者曝「現場多位人證含郝龍斌」：可請他澄清

▲立委傅崐萁。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨近來性平爭議連環爆，而國民黨連日來則砲火猛烈抨擊。但藍營今也被爆出性騷爭議，資深記者董成瑜指出，自己曾在公開餐敘時，被當時擔任縣長的國民黨立委抓住她的手，抽開後，對方竟站起來「抱住我的頭親我」，立委傅崐萁則急發聲明澄清。對此，董成瑜也證實加害人確實是傅崐萁，她表示，看到聲明覺得可笑，若傅崐萁以為自己清白，可以請郝龍斌出來澄清，相信他是誠實的人。

傅崐萁傍晚透過媒體群組表示，「崐萁從政20年以來，從未有利用權力關係對於女性或下屬有任何性騷擾之情事。崐萁珍惜家庭，從政後未曾有任何緋聞，也從未有約女性私下單獨見面。崐萁尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴！」

董成瑜表示，看到傅崐萁的最新聲明，自己不禁失笑。原先因為感到厭惡而不想提及他的名字。既然如此，「我就正式告訴大家，就是他。現場有多位人證，我離開後，我的主管們也對他提出抗議，但他不置一詞，悻悻然離開，大家不歡而散。」

董成瑜表示，如果傅崐萁仍以為自己清白，可以請郝龍斌前市長出來為他澄清。相信郝龍斌前市長是誠實的人。

董成瑜指出，自己公布此事，實在因為想鼓勵年輕的女性，遇到騷擾不要隱忍，請當場發作。不要怕比妳位高權重的人說你不識大體破壞氣氛，也不要怕加害者對你的攻擊與之後的報復。要強悍！你的強悍，會讓你更堅強，也會讓社會更進步。

董成瑜指出，「至於傅崐萁，我想告訴你，我不會對你提出告訴，因為我很忙。我只能呼籲你和其他同樣有心理問題的權力者，早日收手吧，至少不要讓你們的孩子看不起你。」