回擊侯友宜？　傅崐萁：本人坦然接受國民黨性平機制最嚴格檢驗

▲傅崑萁。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

資深女記者董成瑜今（3日）先在臉書指出，2014年自己曾在公開餐敘場合，被當時擔任縣長的國民黨立委抓住她的手，她抽開後，對方竟站起來「抱住我的頭親我」，立委傅崐萁後來則急發聲明澄清，國民黨總統參選人侯友宜則呼籲黨中央應主動針對舉報內容，積極調查。針對侯友宜的呼籲，傅崐萁再發聲明表示，「本人坦然接受司法及國民黨性平機制最嚴格的檢驗與調查」。

董成瑜最早在臉書談及被性騷擾時，並沒有指名道姓，就在立委傅崐萁發緊急聲明澄清後，董成瑜才在臉書證實加害人確實是傅崐萁。

針對上述董成瑜自述內容，侯友宜也透過競辦聲明指出，絕不允許，更不會坐視，任何侵犯個人身體自主權的行為，任何政黨皆然，不容有任何妥協。侯友宜同時也呼籲黨中央，絕不能輕忽此事，應主動針對舉報內容，積極調查，立即處理，絕不寬貸。

就在侯友宜競辦發表侯友宜聲明之後，傅崐萁晚間再發聲明表示，「本人坦然接受司法及國民黨性平機制最嚴格的檢驗與調查！崐萁從政20年以來，從未有利用權力關係對於女性或下屬有任何性騷擾之情事。」

傅崐萁也說，「崐萁珍惜家庭，從政後未曾有任何緋聞，也從未有約女性私下單獨見面。崐萁尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴」。