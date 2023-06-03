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大陸 大陸焦點 特派現場

商場狂殺2女事件後...又一名港男持雙刀驚嚇鄰居　警持盾牌攻堅

▲▼ 香港一名男子手持雙刀威脅鄰居 。（圖／香港01提供）

▲ 香港一名男子手持雙刀威脅鄰居，被港警制服  。（圖／香港01提供）

文／香港01

香港鑽石山荷里活廣場昨2日傍晚發生謀殺案，39歲兇嫌「無差別」狂殺2名無辜女子，震驚香港。事情才剛結束，今（3日）又發生類似事件，一名男子覺得鄰居太吵，竟然手持雙刀在住家走廊徘徊，還好沒有傷及無辜，鄰居嚇到立刻報警。

今日（3日）早上11時許，警方接報指，美孚百老匯街67號美孚新邨3期，一名男子身穿睡衣、手持雙刀在6樓走廊徘徊，向其他單位拍門，說鄰居好吵。

之後他向一名住戶表示要去街上買早餐，回家放下雙刀，更換衣服後離開住家。有住戶認出男子所屬單位，知道他有就醫紀錄，於是報警求助。

警方接報趕抵現場，沒有在走廊找到持刀男。警方又派出反恐特勤隊及多輛警車到場，警員持槍戒備及手持盾牌，場面一度緊張，最後在大廈地下找到男子，被制服時沒有反抗，事件中無人受傷。

警方以「管有攻擊性武器」罪拘捕男子，在其母親陪同下送往明愛醫院，警方現正封鎖現場調查。

據了解，涉事男子今年30歲，有精神有2年就醫紀錄，與家人同住屋簷下。現場消息稱，男子因為聽到有聲音，所以從廚房拿了兩把刀在走廊徘徊。警方在男子家中搜出當時身穿的睡衣及兩把刀。

▼ 港警持盾牌抓雙刀男 。（圖／香港01提供）

▲▼ 香港一名男子手持雙刀威脅鄰居 。（圖／香港01提供）

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