港隨機殺人犯身世曝光　曾攻擊家人近期又易怒「原訂3天後回診」

記者任以芳／綜合報導

香港鑽石山荷里活廣場2日發生恐怖兇殺案，嫌犯在商場2樓家居店買生魚片刀後，上3樓以隨機方式殺死兩名陌生女子。如今兇嫌身世也逐一曝光，據港媒報導指出，嫌犯失業10年天天在家上網打遊戲，多年來飽受精神方面困擾，曾攻擊過家人，近期情緒又開始不穩定，原訂6日去醫院回診，只差三天就發生無可挽救悲劇。

綜合港媒報導，39歲的嫌犯是家中最小孩子，上有一兄一姊，只有他與父母同住香港慈雲山一公共屋邨，一家3口靠社會福利救濟維生。大約10年前嫌犯失業至今，也沒有找工作，天天在家上網打遊戲，朋友也漸漸不再聯繫。

報導稱，嫌犯3年前曾襲擊家人，去醫院治療後證實有「妄想性精神分裂症」，曾經送往香港小欖精神病治療中心，這裡就醫監禁者主要分為有限期醫院令及無限期醫院令，後者等同終身監禁，唯一18歲以下人士例外，如果沒有家人擔保，基本上不會獲釋而囚禁至死亡，嫌犯屬於有期限令，後來被判於葵涌醫院留醫接受治療。

同年12月嫌犯出院後，每3個月要回診一次，就這樣又過了幾年，2022年8月，嫌犯曾向葵涌醫院提出「健康覆核申請」，申請無須再覆診。醫院社工也親自登門與家屬訪談，最終拒絕嫌犯的申請。

▲嫌犯殺人後痛哭，意識到自己犯下大錯 。（圖／翻攝 抖音元芳解讀）

據悉，嫌犯最近一次覆診日期是今年3月初，近期家屬發現他情緒開始不穩，變得暴躁激動，越來越孤僻，原訂本月6日就是回診日，只差3天，疑似情緒失控犯下無可挽回悲劇。

根據當時英勇對峙的廚師指出，當時拿板凳敲打嫌犯額頭兩下後，發現對方抓著刀呆站現場，接著開始激動大哭，哭得很淒涼，彷彿醒了，意識到自己犯下大錯。

針對該起事件，香港社會福利署，「事件中被捕的男子有定時覆診和接受治療，亦為社署醫務社工跟進的個案。」香港精神健康諮詢委員也發消息稱，這是「個案」，呼籲大眾不要對有精神健康需要人士產生恐懼之心，也希望大眾不要再散佈殺人影片。