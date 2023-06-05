港兇殺案2女死者都住龍尾村　距蔡天鳳分屍案凶宅僅100公尺

▲位於香港大埔龍尾村的名媛蔡天鳳分屍案現場。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

香港鑽石山荷里活廣場2日傍晚發生光頭男子持利刃狂插兩名女子多刀致死的兇案，震驚社會。據了解，兩名女子和朋友一同住在大埔龍尾村內，附近鄰居得知消息後皆感到十分惋惜。值得注意的是，大埔龍尾村正是今（2023）年初名媛蔡天鳳分屍案的刑案現場，而且這間凶宅與兩名女子居住的地方相距僅100公尺，令人不寒而慄。

▲香港鑽石山「荷里活廣場」兇案震驚社會。（圖／翻攝自twitter@BruceWayne852）

《東網》報導，有龍尾村村民表示，該村於2月揭發名媛蔡天鳳被肢解碎屍案，今次再有住客遇害，令其不寒而慄。並指該村認真邪（邪門），在短短4個月內，牽涉兩宗轟動全港的謀殺案。

整起兇案發生在香港鑽石山荷里活廣場，26歲的方女及22歲的劉女在廣場突遭一名39歲的光頭男子襲擊，透過現場釋出的畫面顯示，男子用買來的生魚片刀在人來人往的購物中心內瘋狂攻擊兩女，致使兩女先後死亡，兇嫌也被當場控制。

▲遇害的方姓及劉姓女子交往不久，和朋友一同居住在大埔龍尾村。（圖／翻攝Instagram）

據了解，兩名遇害的女子交往時間不長，與另外兩名朋友一同居住在大埔龍尾村，當天晚上本要參加長輩的生日餐會，不料卻香消玉殞。

龍尾村當地村民透露，方姓女子居住在該村約一年，而劉女則搬來居住時間不長，兩人與鄰居互動較少。此外，也有周邊餐廳的負責人提到，龍尾村在2023年初曾捲入蔡天鳳分屍案，凶宅還請了倒是前來辦理法會驅邪，兩地相距僅100公尺左右，讓人感到毛骨悚然。