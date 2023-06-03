目擊兇嫌殺人後「呆站狂哭！」　拿板凳對峙英勇路人身份曝光

文／香港01

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，有精神就醫紀錄的39歲光頭漢在商場2樓家居店買刀後，即用刀殺死兩名陌生女子方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）。兇案發生之時，商場內雞飛狗走，走廊「人影都沒有」，有一名廚師—輝哥手拿兩張圓凳，挺身而出阻止兇徒繼續傷人，被不少網民稱為真英雄。

▲ 一度與兇嫌對峙的英勇路人原來是廚師。（圖／香港01提供）

今天早上輝哥接受多間傳媒訪問，講述昨日救人的經過，他指昨午5時食飯，至5時15分，先聽到小孩尖叫聲，再聽到有人大叫「斬人」，於是他跑出酒樓了解情況，整條走廊「人影都沒有」，輝哥當時目睹右前方有人手持一把刀正在襲擊，他直言，「第一個想法，我都有一點害怕。」

但輝哥隨即萌生救人念頭，「想阻止他不要再傷害人」，於是拿起酒樓門口兩張圓凳奔向光頭漢，等對方即時起身，並持刀相向，「我感覺他有機會襲擊我」，輝哥隨即用凳向對方額頭「打一下」，他形容光頭漢一臉愕然，竟再行前一步，輝哥於是再打多一下，然而光頭漢卻沒有還擊，輝哥坦言，「我都嚇一跳。」

光頭漢慢慢走到指示牌旁站立，輝哥指，「抓住刀站了一會兒，他就哭得很淒涼，我理解他那刻醒了，也許是知道自己做錯了什麼事。」輝哥見對方原地站立，自己手挽兩凳戒備，以防對方再施襲。當時商場職員協助疏散，另有一男一女幫手為傷者急救，直到警察到場，輝哥才離開現場。

▲ 輝哥用板凳打兇嫌，等到警方趕來才撤退 。（圖／翻攝 抖音）

對於兩名女子傷重死亡，輝哥無奈說，「中刀太多，其實好難……內臟好多都傷。」又謙稱自己的行為「與見義勇四個字完全無關係，」他坦言只想阻止人傷害他人，「其實我無能力奪刀，他39歲，他（體能）絕對勝我萬倍」。雖然阻止光頭漢繼續傷人，但輝哥自言無法救到兩名死者，「我沒有幫助到兩位人士，覺得這件事情我是失敗」。

輝哥拿凳救人的行為被不少網民稱讚，也有人說他不理智，輝哥說，「我絕對承認（不理智）。」但他說，人要有一股傻勁，才能夠做到這種事。

他回家後更被小妹指責，「你都要顧一下我啊」。事後輝哥不願透露全名，認為沒什麼值得採訪，只說，「曾經發生過件事，有個傻瓜去幫助人，我希望傳遞這個訊息。」