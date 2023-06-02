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洗衣店內偷衣服「直接穿走」　婦辯：我沒拿...監視畫面打臉

▲桃園市陳姓婦人今年2月在在桃園區力行路上某家自助洗衣店內，徒手竊取客人清洗衣物，還穿在身上走出店外被當場抓包。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲桃園市陳姓婦人今年2月在在桃園區力行路上某家自助洗衣店內，徒手竊取客人清洗衣物，還穿在身上走出店外被當場抓包。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓婦人曾有竊盜前科，今年2月在桃園區力行路某自助洗衣店，見四下無人翻動客人清洗衣物後，偷了2件衣服隨即穿在身上，大搖大擺走出店外，整個行竊過程都被監視器拍下，業者發現後立即報警抓包；檢方複訊時，陳婦否認犯行更辯稱「我沒有拿！」但業者提供監視器截圖佐證，檢方偵結依竊盜罪嫌將陳女向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，51歲的陳姓婦人曾因竊盜案被判處拘役，今年2月20日下午5時許，陳婦在桃園區力行路上某家自助洗衣店內，見四下無人，徒手翻動客人送洗衣服，其中挑選2件後直接穿在身上走出店內。陳婦犯案後自以為神不知、鬼不覺，未料整個過程都被洗衣店內監視器拍得一清二楚，業者目睹陳婦在店內翻動客人衣物時就覺得形跡可疑，直到陳婦將客人衣服穿在身上走出店外後直接報警抓人，桃園警分局循線將陳婦當場逮捕到案。

桃檢複訊時，陳婦一度未出庭，到案後否認犯行，辯稱「我沒有拿」，但警方與業者拿出監視器翻拍截圖照片佐證，陳婦終於坦承犯行，檢方偵結依竊盜罪嫌向桃園法院聲請簡易判決處刑。

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