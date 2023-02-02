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網紅莫彩曦玩手銬拍片險被逮嚇哭！警「勸戒未開罰」原因曝光

▲莫彩曦夫妻和弟弟玩手銬遊戲被警察攔檢。（圖／翻攝自YouTube／莫彩曦Hailey）

▲莫彩曦夫妻和弟弟玩手銬遊戲被警察攔檢。（圖／翻攝自YouTube／莫彩曦Hailey，下同）

記者張君豪／台北報導

美籍百萬YouTuber莫彩曦和老公Adam，熱愛台灣文化經常來台拍片，受網友喜愛，近日莫彩曦的弟弟小胖來台，3人突發奇想決定進行美國最近超流行「手銬挑戰」，網購了一組真的手銬，不管出門還是在家都是3人銬在一起，未料卻遭巡邏警員攔下，告知此舉在台灣是違法行為，讓她嚇得當場崩潰大哭。

▲莫彩曦夫妻和弟弟玩手銬遊戲被警察攔檢。（圖／翻攝自YouTube／莫彩曦Hailey）

大安警方證實確有此事，網紅莫彩曦是在2022年11月17日上午11時許，一行3人在轄區敦仁公園玩弄手銬並將彼此銬在一起，引發巡邏警員關注。

警方表示，根據《警銬依據警械使用條例》，手銬是列管物品，非經內政部之許可，不得定製、販售、持有；另外根據《社會秩序維護法》63條規定：製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列經主管機關公告查禁之器械者，違者處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

大安警方說，警員上前檢視發現該手銬應屬網購的金屬玩具手銬，並非真鋼鐵打造的司法警察人員戒具，認為並非「真正手銬」，因此僅進行勸誡，告知勿在公共場所玩弄手銬以免引起民眾不安。

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